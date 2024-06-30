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Без опадів, місцями сильна спека: прогноз погоди на 30 червня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Без опадів, місцями сильна спека: прогноз погоди на 30 червня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

У південних та центральних областях температура сягтиме до 35-36°

30 червня в Україні буде мінлива хмарність, температура сягатиме до 29-34° тепла. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У неділю опадів не передбачається. Вітер переважно змінних напрямків, сягатиме швидкості 3-8 м/с.

Температура повітря вночі переважно становитиме 16-21° тепла, а вдень підніметься до 29-34°.

У південних та центральних областях місцями сильна спека до 35-36°. На високогір'ї Карпат вночі 10-15°, вдень 22-27°.

Без опадів, місцями сильна спека: прогноз погоди на 30 червня фото 1

На Київщині мінлива хмарність. Опадів не передбачається. Вітер змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура в Київській області становитиме 16-21° тепла вночі та 29-34° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 19-21° тепла вночі та близько 30-32° тепла вдень.

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Теги: прогноз погоди спека погода

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