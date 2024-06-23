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Росіяни намагаються забарикадувати Керченську протоку: ВМС пояснили задум окупантів

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Росіяни намагаються забарикадувати Керченську протоку: ВМС пояснили задум окупантів
Росіяни прагнуть тримати Керченську протоку під вогневим контролем
фото з відкритих джерел

Російська авіація час від часу опиняються під прицілом власної системи протиповітряної оборони

Російська війська намагаються звузити Керченську протоку, забарикадувавши її, щоб посилити вогневий контроль. Про це розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

«Це навіть не укріплення, це спроби барикадування для того, щоб максимально звузити цей прохід, щоб його було легше контролювати. Росіяни його контролюють шляхом авіації: постійно підіймають в повітря як гелікоптери, так і літаки різноманітних моделей», – пояснив він.

Плетенчук додав, що російська авіація час від часу опиняються під прицілом власної системи протиповітряної оборони.

«Це побічний ефект великої присутності цих одиниць у повітрі», – сказав він.

Нагадаємо, у неділю, 23 червня, у кількох містах тимчасового окупованого Криму прогриміли гучні вибухи. Зокрема – у Севастополі. 

Також у тимчасово окупованому Криму російські загарбники відновили роботу поромної переправи, ураженої Силами оборони. Про це сказав речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. 

«Угруповання продовжує забезпечуватися за рахунок поромної переправи, яку цивільною можна назвати дуже-дуже умовно. На ній лежить три чверті військові логістики для забезпечення Криму та південного угруповання, яке воює на Південному напрямку», – розповів Плетенчук.

Як повідомлялося, російські окупанти намагаються захистити Кримський міст і стягнули до нього вісім барж.

До слова, російські загарбники занурюють свої підводні човни в місцях базування під воду, щоб сховатися від потенційних ударів ЗСУ. Противник постійно очікує атаки і намагається таким чином приховати човни. Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчукв ефірі телемарафону. 

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Теги: авіація повітря росіяни військові Кримський міст Forbes втрати

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