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Париж зменшив забруднення повітря на 40%. Як йому це вдалося

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Париж зменшив забруднення повітря на 40%. Як йому це вдалося
фото: Depositphotos

Місто також доклало зусиль, щоб зменшити засилля автомобілів у Парижі, потроївши плату за паркування для великих позашляховиків

Франція готується до Олімпійських ігор, які пройдуть з 26 липня по 11 серпня. З цієї нагоди, Париж зміг покращити якість повітря, а отже, і якість життя в місті, повідомляє 24 канал.

Це вдалося зробити за допомогою часткової заборони автомобілів, а точніше зменшення залежності від них на користь альтернативних видів транспорту.

Відмова від автомобілів відбувається у кількох формах. Однією з найпростіших є заборона на в'їзд автомобілів у більшу частину центру міста, що стає все більш поширеним кроком по всьому світу. Вулиці, призначені лише для пішоходів, часто призводять до створення більш дружніх до людини міст, які стають доступнішими, збільшуючи пішохідний трафік і стимулюючи місцеву економіку.

Місто також доклало зусиль, щоб зменшити засилля автомобілів у Парижі, потроївши плату за паркування для великих позашляховиків. Оскільки не всі хочуть або можуть пересуватися без автомобіля, принаймні можна заохотити їх використовувати лише стільки, скільки потрібно, і не їздити на енергозатратних великогабаритних транспортних засобах без потреби.

Крім того, місто зробило значні кроки на шляху до створення більш сприятливого середовища для пішохідного та велосипедного руху як для мешканців, так і для туристів. Разом із тим раніше влада вводила деякі обмеження на самокати, як-от заборона на спільне користування електросамокатами минулого року.

Результатом стало значне зменшення забруднення повітря. Порівняно з десятьма роками тому, коли мер Парижа Анне Ідальго вперше вступила на посаду, рівень забруднення повітря в місті знизився на 40%.

Цей успіх є потужним свідченням впливу стратегічного міського планування та транспортних реформ. Надаючи пріоритет пішохідним вулицям, розширюючи велосипедну інфраструктуру та впроваджуючи зони з низьким рівнем викидів, можна не лише покращувати якість повітря, але й підвищувати якість життя мешканців.

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Теги: Олімпіада Париж повітря

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