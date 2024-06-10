Дощі, грози, місцями шквали: прогноз погоди на 10 червня

Вдень температура повітря переважно сягатиме 25-30° тепла

10 червня у більшості областей пройдуть короткочасні дощі. Температура вдень сягатиме до 25-30° тепла. Про це повідомляє Укргідрометцентр

У понеділок буде мінлива хмарність. Короткочасні дощі, вночі у більшості західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях, вдень в Україні, крім південного сходу та сходу, грози. У південно-східних та Харківській областях без опадів.

Вночі 10 червня в Закарпатській, Львівській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Волинській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій та Черкаській областях, вдень в Україні, крім східних та південно-східних областей, грози, місцями град та шквали, 15-20 м/с. Оголошено жовтий рівень небезпеки.

Вітер південний, сягатиме швидкості до 7-12 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 15° до 20° тепла. Вдень переважно сягатиме 25-30° тепла. На півдні та сході країни до 33°. У західних областях вночі очікується 12-17°, вдень 22-27°.

На Київщині мінлива хмарність. Короткочасні дощі, грози, вдень місцями по області град та шквали 15-20 м/с. Вітер південний, досягатиме швидкості 7-12 м/с.

Температура в Київській області становитиме від 15° до 20° тепла вночі та 25-30° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 18-20° тепла вночі та 26-28° тепла вдень.