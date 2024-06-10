Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Дощі, грози, місцями шквали: прогноз погоди на 10 червня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Дощі, грози, місцями шквали: прогноз погоди на 10 червня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

Вдень температура повітря переважно сягатиме 25-30° тепла

10 червня у більшості областей пройдуть короткочасні дощі. Температура вдень сягатиме до 25-30° тепла. Про це повідомляє Укргідрометцентр

У понеділок буде мінлива хмарність. Короткочасні дощі, вночі у більшості західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях, вдень в Україні, крім південного сходу та сходу, грози. У південно-східних та Харківській областях без опадів.

Вночі 10 червня в Закарпатській, Львівській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Волинській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій та Черкаській областях, вдень в Україні, крім східних та південно-східних областей, грози, місцями град та шквали, 15-20 м/с. Оголошено жовтий рівень небезпеки.

Вітер південний, сягатиме швидкості до 7-12 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 15° до 20° тепла. Вдень переважно сягатиме 25-30° тепла. На півдні та сході країни до 33°. У західних областях вночі очікується 12-17°, вдень 22-27°.

Дощі, грози, місцями шквали: прогноз погоди на 10 червня фото 1

На Київщині мінлива хмарність. Короткочасні дощі, грози, вдень місцями по області град та шквали 15-20 м/с. Вітер південний, досягатиме швидкості 7-12 м/с.

Температура в Київській області становитиме від 15° до 20° тепла вночі та 25-30° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 18-20° тепла вночі та 26-28° тепла вдень.

Читайте також: 10 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Теги: прогноз погоди погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Температура вдень становитиме 18-23°
Дощі та грози охоплять низку областей: прогноз погоди на 18 травня
18 травня, 05:11
Радник прем'єр-міністра: Зі зниженням температури населення почало активно використовувати обігрівальні прилади й в енергосистемі утворився дефіцит
Радник Шмигаля повідомив, скільки будуть тривати нинішні відключення електроенергії
16 травня, 15:43
Завдяки новому закону фінські прикордонники зможуть повертати росіян додому
Фінляндія планує повертати додому російських мігрантів: що вигадав уряд країни
19 травня, 20:27
Дощі, подекуди грози в низці областей: прогноз погоди на 23 травня
Дощі, подекуди грози в низці областей: прогноз погоди на 23 травня
23 травня, 04:20
30 травня в Україні святкують День степу. Свято було створене 1 березня 2017 року, того ж року відбулося святкування 90-річчя від створення заповідника «Кам'яні могили», який є традиційним символом охорони українських степів
30 травня: який сьогодні день, традиції та заборони
30 травня, 00:00
Короткочасні дощі, грози: прогноз погоди на 4 червня
Короткочасні дощі, грози: прогноз погоди на 4 червня
4 червня, 05:29
3 червня День велосипедиста. Головна мета дня полягає у підтриманні культури їзди на велосипеді
3 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 червня, 00:00
В Одеській області очікується мінлива хмарність, короткочасний дощ
8 червня на Одещині оголошено штормове попередження
7 червня, 15:27
Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 8 червня
Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 8 червня
8 червня, 04:25

Суспільство

Дощі, грози, місцями шквали: прогноз погоди на 10 червня
Дощі, грози, місцями шквали: прогноз погоди на 10 червня
10 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
10 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Другокласник, який опинився у охопленому вогнем будинку, зумів урятувати себе та собаку
Другокласник, який опинився у охопленому вогнем будинку, зумів урятувати себе та собаку
Як врятувати сім’ю під час війни. Психологиня дала поради парам, які перебувають далеко одне від одного
Як врятувати сім’ю під час війни. Психологиня дала поради парам, які перебувають далеко одне від одного
На Полтавщині у пари школярів народилася дитина
На Полтавщині у пари школярів народилася дитина
Володарка титулу «Королева України» пішла служити до ЗСУ і зустріла на фронті кохання
Володарка титулу «Королева України» пішла служити до ЗСУ і зустріла на фронті кохання

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
24K
«Ми зараз у 1938 році». Війна Путіна в Україні – невивчені уроки історії
14K
Сили оборони вперше уразили новітній російський винищувач Су-57
12K
Уряд оновив порядок бронювання від мобілізації. Повний перелік змін
7468
Втрати ворога станом на 9 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
4848
Міноборони анонсувало оновлення в застосунку «Резерв+»
4832
ISW: На Харківщині росіяни захопили ще одне село

Новини

Збій у Telegram, Україна придбала у Франції радар для ППО: головне за ніч
Вчора, 06:35
«Подарунок Путіну до Дня Незалежності». ЗМІ назвали місто, на яке націлилися окупанти
8 червня, 15:13
Вибухи в Криму, напад на прем'єрку Данії: головне за ніч
8 червня, 06:57
Постачання Києву винищувачів Mirage 2000-5 з Франції: нові деталі від міністра Лекорню
7 червня, 20:19
Кількість загиблих цивільних в Україні зросла до найвищого рівня за рік – ООН
7 червня, 17:43
Пожежа на Київщині, вибухи на Хмельниччині: головне за ніч
7 червня, 06:56

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua