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Грозові дощі пройдуть на Заході. Погода на 13 червня

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Грозові дощі пройдуть на Заході. Погода на 13 червня
Найближчої ночі очікуються опади через присутність циклону у Чернігівській, Сумській та східних областях
фото з відкритих джерел

13-го червня у столиці буде сухо та свіжо, вдень +19+22 градуси

Завтра на переважній більшості території України ще триматиметься дощова та похмура погода. Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.

Дощі з грозами пройдуть у четвер в західних областях, в Одеській, Миколаївській області та в Черкаській. Найближчої ночі також очікуються опади через присутність циклону у Вінницькій, Кіровоградській та східних областях.

На решті територій – завтра без опадів.

Грозові дощі пройдуть на Заході. Погода на 13 червня фото 1
фото: meteo.gov.ua

Температура повітря:

  • на заході, півночі +18+23;
  • у центрі +23+27;
  • у південній частині +27+30 градусів, але на Одещині вже +22+25;
  • у східних областях +26+30 градусів.

13-го червня у столиці буде сухо та свіжо, вдень +19+22 градуси. Вітер північно-західний, помірний.

Нагадаємо, 4 червня в Оболонському районі Києва розгулялася негода – потужний град супроводжували пориви вітру, які пошкодили дитячий садочок №533.

До слова, глобальний перехід на відновлювані джерела енергії в основних енергоспоживаючих секторах сповільнився у 2023 році через прогалини в регулюванні, політичний тиск і нездатність встановити чіткі цілі, заявила в середу політична група, повідомляє Reuters.

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Теги: повітря вітер традиції свято погода

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