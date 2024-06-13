Грозові дощі пройдуть на Заході. Погода на 13 червня

Найближчої ночі очікуються опади через присутність циклону у Чернігівській, Сумській та східних областях

13-го червня у столиці буде сухо та свіжо, вдень +19+22 градуси

Завтра на переважній більшості території України ще триматиметься дощова та похмура погода. Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.

Дощі з грозами пройдуть у четвер в західних областях, в Одеській, Миколаївській області та в Черкаській. Найближчої ночі також очікуються опади через присутність циклону у Вінницькій, Кіровоградській та східних областях.

На решті територій – завтра без опадів.

Температура повітря:

на заході, півночі +18+23;

у центрі +23+27;

у південній частині +27+30 градусів, але на Одещині вже +22+25;

у східних областях +26+30 градусів.

13-го червня у столиці буде сухо та свіжо, вдень +19+22 градуси. Вітер північно-західний, помірний.

Нагадаємо, 4 червня в Оболонському районі Києва розгулялася негода – потужний град супроводжували пориви вітру, які пошкодили дитячий садочок №533.

До слова, глобальний перехід на відновлювані джерела енергії в основних енергоспоживаючих секторах сповільнився у 2023 році через прогалини в регулюванні, політичний тиск і нездатність встановити чіткі цілі, заявила в середу політична група, повідомляє Reuters.