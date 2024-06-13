Грозові дощі пройдуть на Заході. Погода на 13 червня
13-го червня у столиці буде сухо та свіжо, вдень +19+22 градуси
Завтра на переважній більшості території України ще триматиметься дощова та похмура погода. Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.
Дощі з грозами пройдуть у четвер в західних областях, в Одеській, Миколаївській області та в Черкаській. Найближчої ночі також очікуються опади через присутність циклону у Вінницькій, Кіровоградській та східних областях.
На решті територій – завтра без опадів.
Температура повітря:
- на заході, півночі +18+23;
- у центрі +23+27;
- у південній частині +27+30 градусів, але на Одещині вже +22+25;
- у східних областях +26+30 градусів.
13-го червня у столиці буде сухо та свіжо, вдень +19+22 градуси. Вітер північно-західний, помірний.
Нагадаємо, 4 червня в Оболонському районі Києва розгулялася негода – потужний град супроводжували пориви вітру, які пошкодили дитячий садочок №533.
До слова, глобальний перехід на відновлювані джерела енергії в основних енергоспоживаючих секторах сповільнився у 2023 році через прогалини в регулюванні, політичний тиск і нездатність встановити чіткі цілі, заявила в середу політична група, повідомляє Reuters.
Коментарі — 0