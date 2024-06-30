Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

30 червня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
30 червня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Зозуля кує до спекотного і довгого літа
фото з відкритих джерел

Сьогодні не можна брати до рук гральні карти

30 червня відзначається Всесвітній день соціальних мереж, Міжнародний день астероїда та Міжнародний день парламентаризму. У церковному календарі – Собор святих славних і всехвальних дванадцяти апостолів.

День соціальних мереж

30 червня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони фото 1

Перший сайт, який пропонував можливості роботи з соціальними мережами, створений у 1995 році. Ним став classmates.com. За ним у 1997 році з’явився SixDegrees.com. Нині ж існує більш ніж 200 сайтів із можливостями організації соціальних мереж. Їхня популярність постійно зростала і у 2005 році було більше переглядів сторінок сайту MySpace, аніж сайту Google. У 2004 році була створена одна з найбільших на сьогодні соціальна мережа у світі – Facebook.

Три мільярди людей в усьому світі, тобто майже 40% населення, користуються соціальними мережами в інтернеті. У середньому люди витрачають на них дві години щодня.

У 2010 році свято запровадила компанія Mashable. Його відзначають активністю в соцмережах: пишуть пости, публікують селфі або цікаве відео, а ще влаштовують оригінальний захід – зустріч із віртуальними друзями у реальному житті.

Міжнародний день астероїда

30 червня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони фото 2

Свято відзначається щорічно 30 червня, починаючи з 2017 року. Його проголосила Генеральна Асамблея ООН задля привернення уваги широких верств населення до небезпеки падіння астероїда на Землю.

За статистикою, наша планета страждає від впливу космічних об’єктів розміром із футбольне поле майже раз на 2 000 років. Приблизно один раз на рік в атмосферу Землі потрапляє метеорит розміром з автомобіль (це крихітний шматок астероїда). У результаті його падіння виходить гарна вогненна куля і такий метеороїд зазвичай згорає до того, як досягне поверхні Землі.

Міжнародний день парламентаризму

30 червня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони фото 3

30 червня відзначається Міжнародний день парламентаризму (International Day of Parliamentarism), затверджений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН. Його метою є підвищення грамотності людей у питаннях роботи вищого законодавчого органу, його завдань та можливостей.

Сильні парламенти складають основу демократії. Вони провадять у життя закони, які повинні підвищувати рівень добробуту громадян. Особлива увага поділяється малозахищеним представникам населення та окремих пригноблених прошарків суспільства.

У постконфліктний період надійні парламенти допомагають країнам налагодити економічні та політичні зв’язки, засновуючи працю на співробітництві та діалозі.

Яке сьогодні релігійне свято

30 червня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони фото 4

30 червня у церковному календарі – Собор святих славних і всехвальних дванадцяти апостолів. Це свято присвячене дванадцяти апостолам: Петру Першоверховному, Андрію Первозваному, Іакову Зеведеєву, Івану Богослову, Пилипу, Варфоломію, Фомі, Матвію, Якову Алфеєву, Тадею, Симону Кананіту, а також апостолу Маттію, обраному до числа дванадцяти апостолів замість Юди Іскаріота. Ісус Христос зібрав собі учнів серед простого люду за три роки до свого розп’яття на Хресті. Він обирав тих, хто не лише міг усім серцем осягнути глибину Його вчення, але й донести до інших Любов до Бога, здатних служити людству.

Читайте також:

Що не можна робити цього дня

  • Не варто сваритися і лаятися – будь-який конфлікт затягнеться.
  • Не можна вживати алкогольні напої.
  • Не можна брати до рук гральні карти.
  • Заборонено відмовляти у допомозі, якщо вас про неї попросили.

Народні прикмети

  • Зозуля кує до спекотного і довгого літа.
  • Якщо зозуля цього дня мовчить, то зима буде сніжною, а сніг випаде рано.
  • На небі хмари мають жовтуватий відітнок – до затяжної грози.
  • Уранці багато роси до сонячної погоди протягом кількох днів.

Пам’ятні події 30 червня

  • 1798 – Наполеон прибув зі своєю армією до Єгипетського еялету під час Єгипетського походу.
  • 1876 – Князівство Сербія та Князівство Чорногорія оголосили війну Османській імперії.
  • 1894 – відкритий найзнаменитіший лондонський міст – Тавер-бридж.
  • 1908 – в Одесі пройшов перший у Російській імперії політ на аеростаті.
  • 1913 – почалася Друга балканська війна.
  • 1934 – «ніч довгих ножів» – лідер націонал-соціалістів Адольф Гітлер знищив небажаних друзів і ненависних ворогів-соратників (Рема, фон Шлейхера, Штрассера та ін.). Піднесення СС над СА.
  • 1941 – Українські Національні збори у Львові проголосили Акт відновлення Української Держави й створили Українське Державне Правління під проводом Ярослава Стецька.
  • 1945 – Президія Верховної Ради СРСР своїм указом перетворила Кримську АРСР на Кримську область у складі РРФСР
  • 1947 – у Мюнхені відновило роботу Наукове товариство імені Тараса Шевченка, перенесене зі Львова.
  • 1991 – у Сімферополі закінчилася перша сесія Курултаю кримських татар, на котрій було сформовано Національний меджліс на чолі з Мустафою Джемілєвим.
  • 1992 – прийнятий закон про поділ повноважень між державними органами України й Автономною Республікою Крим.
  • 2013 – почався антиміліцейський протест у селищі Врадіївка.
  • 2022 – Росія покинула захоплений український острів Зміїний, зазнавши великих втрат у живій силі та техніці.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Андрій, Іван, Матвій, Михайло, Петро, Степан, Яків, Ян.

Читайте також: 

Теги: свята традиції свято календар Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Цього року проєкту «Країна мрій» виповнюється 20 років
Етнофестиваль «Країна Мрій» оголосив цьогорічну ювілейну програму
10 червня, 15:59
Почаївська лавра – православний чоловічий монастир у місті Почаєві Кременецького району Тернопільської області
Спецкомісія Мінкульту проводить перевірку у Почаївській лаврі: які порушення знайшли
17 червня, 22:34
Російські оперативники у Відні підозрюються у вербуванні та фінансуванні російських операцій, таких як відстеження постачань західної зброї до Києва
Відень перетворився на центр російського шпигунства в Європі – WSJ
Вчора, 04:17

Суспільство

30 червня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
30 червня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Відключення світла 30 червня: «Укренерго» оголосило графіки
Відключення світла 30 червня: «Укренерго» оголосило графіки
До та після полону: Лубінець показав фото повернутих цивільних українців
До та після полону: Лубінець показав фото повернутих цивільних українців
Олена Пех перебувала шість років у російському полоні: щемливе відео розмови із донькою
Олена Пех перебувала шість років у російському полоні: щемливе відео розмови із донькою
Кого можуть мобілізувати до 25 років: названо три категорії військовозобов’язаних
Кого можуть мобілізувати до 25 років: названо три категорії військовозобов’язаних
Мобілізація жінок: кому з липня загрожує штраф за неоновлення даних
Мобілізація жінок: кому з липня загрожує штраф за неоновлення даних

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Знайшла порушень на мільярд. Колишня член Рахункової палати піде до суду проти Верховної Ради
23K
До та після полону: Лубінець показав фото повернутих цивільних українців
22K
«Воювати повинні ті, хто отримав військову освіту». Безробітний ухилянт сідає в тюрму
15K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
6307
Привітання зі святом Петра і Павла: листівки, вірші та проза
6223
Індексація пенсії: хто з українців отримає підвищені виплати у липні

Новини

Підвищення тарифу на світло все одно не покриває його собівартості – ICC Ukraine
Вчора, 10:09
Держпродспоживслужба б’є на сполох: за «харчове шахрайство» в Україні нема покарання
28 червня, 18:25
Підвищення акцизів на пальне: чи є альтернатива? Результати експертного опитування
28 червня, 13:18
Інститут серця отримав від Дениса Парамонова та SMK Group обладнання на 5 млн грн
28 червня, 13:09
Атака дронами і з гранатометів: на Сумщині зафіксовано 17 вибухів
28 червня, 09:20
Ворожа авіація завдала удару по прифронтовому Невському на Луганщині
28 червня, 08:50

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua