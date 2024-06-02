Чи буде сильна спека у червні: прогноз синоптикині
Середня місячна температура очікується в межах +19 +23 градусів
В Україні червень буде теплішим, ніж торік. Синоптики прогнозують середню місячну температуру від +19 до +23. Про це повідомила синоптикиня Наталія Птуха, пише «24 Канал».
Синоптикиня зазначила, поки що немає розрахунків про значну спеку в червні. Для першої декади експерти також не спостерігають якісь дуже значні значення температури.
Загалом, за прогнозом фахівців, середня місячна температура очікується в межах +19 +23 градусів. У гірських районах традиційно нижче, зокрема, +16 +19 градусів.
«Це на 1,5-2 градуси вище за кліматичну норму, але не критично. Сподіваємось, що такої сильної спеки все ж таки не буде. Хоча, звичайно, кілька днів з високими значеннями температури абсолютно не виключені», – сказала Птуха.
Із огляду на глобальні кліматичні зміни, зберігається тенденція, що в цей період у широтах України дедалі частіше бувають кілька днів, коли максимальні денні температурні показники доволі високі.
Нагадаємо, наприкінці травня Україну накрив пил з пустельних регіонів Центральної Азії. Він спричиняє хмарність, погіршення видимості та можливі «брудні» дощі.
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