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Чи буде сильна спека у червні: прогноз синоптикині

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Чи буде сильна спека у червні: прогноз синоптикині
Червень не буде надто жарким, обіцяють синоптики
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Середня місячна температура очікується в межах +19 +23 градусів

В Україні червень буде теплішим, ніж торік. Синоптики прогнозують середню місячну температуру від +19 до +23. Про це повідомила синоптикиня Наталія Птуха, пише «24 Канал».

Синоптикиня зазначила, поки що немає розрахунків про значну спеку в червні. Для першої декади експерти також не спостерігають якісь дуже значні значення температури.

Загалом, за прогнозом фахівців, середня місячна температура очікується в межах +19 +23 градусів. У гірських районах традиційно нижче, зокрема, +16 +19 градусів.

«Це на 1,5-2 градуси вище за кліматичну норму, але не критично. Сподіваємось, що такої сильної спеки все ж таки не буде. Хоча, звичайно, кілька днів з високими значеннями температури абсолютно не виключені», – сказала Птуха.

Із огляду на глобальні кліматичні зміни, зберігається тенденція, що в цей період у широтах України дедалі частіше бувають кілька днів, коли максимальні денні температурні показники доволі високі.

Нагадаємо, наприкінці травня Україну накрив пил з пустельних регіонів Центральної Азії. Він спричиняє хмарність, погіршення видимості та можливі «брудні» дощі.

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Теги: спека Україна літо погода

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