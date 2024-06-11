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Короткочасні дощі та град: прогноз погоди на 11 червня

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Короткочасні дощі та град: прогноз погоди на 11 червня
Вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с
фото: Наталія Порощук, «Главком»

Сьогодні на Київщині буде марно з проясненнями

У вівторок, 11 червня, в Україні будуть короткочасні дощі та грози. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

В Україні, крім сходу та південного сходу, короткочасні дощі, грози; вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-20°; вдень 25-30°, на півдні та сході країни до 34°, у західних областях 21-26°.

Короткочасні дощі та град: прогноз погоди на 11 червня фото 1

На Київщині хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, грози. Вдень по області в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 15-20°, вдень 25-30°.

У Києві вночі 18-20°, вдень 26-28°. Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Київській області та м. Київ. 11 червня грози, вдень місцями по області град та шквали 15-20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий.

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Теги: прогноз погоди Київщина Україна погода

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