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Розбудова Хмельницької АЕС: «Енергоатом» звітував про зміни

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Розбудова Хмельницької АЕС: «Енергоатом» звітував про зміни
Технологічна естакада між другим та третім енергоблоками Хмельницької АЕС
фото: НАЕК «Енергоатом»

На Хмельницькій АЕС відбувся монтаж технологічної естакади між другим та третім енергоблоками на майданчику станції

На Хмельницький атомній електростанції встановили естакаду, що з’єднує майбутній енергоблок №3 з діючим енергоблоком №2. На сьогодні стан будівельної готовності третього енергоблоку на Хмельницькій АЕС складає 75-80%. Про це повідомляє пресслужба НАЕК «Енергоатом».

Зазначається, що на Хмельницькій АЕС відбувся монтаж технологічної естакади між другим та третім енергоблоками на майданчику станції.

«Ця подія стала частиною відновлювальних робіт на третьому та четвертому енергоблоках ХАЕС, адже нова естакада з’єднає два енергоблоки», – йдеться у повідомленні. 

Технологічна естакада між другим та третім енергоблоками Хмельницької АЕС
Технологічна естакада між другим та третім енергоблоками Хмельницької АЕС
фото: НАЕК «Енергоатом»

Як пояснив очільник «Енергоатому» Петро Котін, естакада між блоками має кілька значень.

«По-перше, – технологічне. Адже це дасть можливість готувати блок до монтажу обладнання та постачати від існуючої інфраструктури АЕС необхідні ресурси, такі як пару, електрику, стисле повітря. А по-друге, – символічне, оскільки естакадою діючі енергоблоки ХАЕС з’єднаються з енергоблоком, який ми відновлюємо», – наголосив він.

Як повідомляють в «Енергоатомі», на сьогодні стан будівельної готовності третього енергоблоку на Хмельницькій АЕС складає 75-80%.Наразі завершуються перемовини з болгарською стороною щодо постачання обладнання, якого бракує на майданчику ХАЕС. 

Котін підкреслив, що технологія ВВЕР, яка буде впроваджена на ХАЕС, – знайома українським атомникам. Вітчизняний ядерний парк налічує 15 таких реакторів.

«Ми дуже добре володіємо цією технологією. Наші фахівці зводили такі атомні блоки, мають чималу експертизу та потрібний досвід для завершення робіт на ХАЕС-3, ХАЕС-4 та введення їх в експлуатацію», – зауважив Котін.

Він нагадав, що «Енергоатом» власними силами зміг добудувати три енергоблоки за технологією ВВЕР-1000.

Нагадаємо, ліміти світла з 24 червня встановлюватимуть по-новому. З 24 червня з доступної електроенергії буде відніматися обсяг електрики, який йде на критичну інфраструктуру, а до областей будуть доводитися нові ліміти для населення. Про це в ефірі «Київ24» розповів радник прем’єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко.

Раніше Кабінет міністрів України дав завдання органам державної влади щодо зменшення споживання електроенергії. Шмигаль зазначив, що уряд рекомендує правоохоронним органам, органам судової влади, іншим держорганам зробити аналогічні кроки. Місцевій владі – обмежити вуличне освітлення.

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Теги: Хмельницька АЕС Енергоатом повітря

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