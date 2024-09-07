Без опадів та до 28° тепла: прогноз погоди на 7 вересня

Сьогодні буде тепло та без опадів

Сьогодні, 7 вересня, в Україні переважатиме невелика хмарність та сонячна погода. Опадів не очікується. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Вітер буде переважно східним, зі швидкістю 7-12 м/с, а на півдні країни подекуди можливі пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 10 до 15°C, у південних регіонах буде тепліше – до 19°C. Вдень стовпчики термометрів покажуть 23-28°C. У Карпатах буде прохолодніше: вночі 8-13°C, а вдень 17-22°C.

На Київщині очікується мінлива хмарність, але без опадів. Вітер буде східним, зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме 10-15°C, а вдень підніметься до комфортних 23-28°C.