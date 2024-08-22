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Грози та 37°C: прогноз погоди на 22 серпня

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Грози та 37°C: прогноз погоди на 22 серпня
фото: Юлія Хоменко, glavcom.ua

В Західних областях будуть дощі та грози

У більшості регіонів України літо продовжує демонструвати свою силу. На півдні та сході очікується справжня спека з температурою, яка може досягати позначки 37°C. Про це  інформує Укргідрометцентр.

На Заході та центральних областях спека трохи послабиться, і температура вдень коливатиметься в межах 21-26°C. Крім того, можливі короткочасні дощі та грози, які принесуть приємну прохолоду.

У гірських районах буде значно прохолодніше, з денною температурою 15-20°C. Це ідеальний час для піших прогулянок та насолоди мальовничими краєвидами. У більшості регіонів ніч буде комфортною з температурою 16-21°C. На півдні країни буде трохи тепліше, до 24°C.

Грози та 37°C: прогноз погоди на 22 серпня фото 1

Вітер принесе невелике полегшення від спеки, особливо на Лівобережжі, де він змінить напрямок на південно-східний.

У Києві вдень очікується спекотна погода з температурою до 33°C, можливі короткочасні дощі та грози. Вночі температура знизиться до комфортних 16-21°C.

Нагадаємо, 22 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони.

 

Теги: прогноз погоди спека Укргідрометцентр погода

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