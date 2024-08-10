Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Дощі та 28°C тепла: прогноз погоди в Україні на 10 серпня

Юлія Хоменко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Дощі та 28°C тепла: прогноз погоди в Україні на 10 серпня
Сьогодні у більшості областей дощі
фото: Юлія Хоменко, glavcom.ua

Вдень буде до 28°C тепла

У суботу, 10 серпня, в Україні очікується мінлива хмарність. Вночі на заході, півночі та в центрі, а вдень по всій країні, крім сходу та заходу, пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами. Вночі та вранці на заході можливий туман. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

Температура вночі становитиме 14-19°C, на узбережжі морів до 22°C, вдень повітря прогріється до 23-28°C, у східних, південних областях та в Криму до 29-34°C. У високогір'ї Карпат вночі очікується 10-15°C, вдень 18-23°C.

Дощі та 28°C тепла: прогноз погоди в Україні на 10 серпня фото 1

 

У Київській області також очікується мінлива хмарність з короткочасним дощем. Температура вночі становитиме 14-19°C, вдень 23-28°C; у Києві вночі 16-18°C, вдень 24-26°C. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Читайте також: «Ми наближаємося до умов епохи динозаврів». Інтерв’ю з кліматологом про зміни на планеті.

Теги: прогноз погоди спека повітря вітер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Очевидці кажуть, що потопельник був нетверезим
У Києві двоє людей потонули в озері
13 липня, 18:52
Джефф Ґуделл розповів про кліматичні виклики для людства
Пекельна спека, сніг як екзотика: дослідник шокував кліматичним прогнозом
17 липня, 12:42
Держенергонагляд тримає на постійному контролі питання застосування графіків погодинних відключень
Держінспекція назвала області-рекордсмени з порушень графіків відключень світла
19 липня, 10:31
Спека у світі – лише початок проблем, які чекають на людство
Глобальне потепління принесе нові сюрпризи: кліматологи б'ють на сполох
29 липня, 08:49
Денис Пішняк припустив, що найближчі роки можуть бути спекотними, а потім кілька наступних – прохолодними
Кліматолог про спекотне літо в Україні: Ми впритул наблизимося до умов, які були в епоху динозаврів
30 липня, 16:40
Дощі, місцями грози: прогноз погоди на 3 серпня
Дощі, місцями грози: прогноз погоди на 3 серпня
3 серпня, 04:30
Мінлива хмарність, дощ: прогноз погоди на 4 серпня
Мінлива хмарність, дощ: прогноз погоди на 4 серпня
4 серпня, 04:25
Дощі з грозами та 31° тепла: прогноз погоди на 7 серпня
Дощі з грозами та 31° тепла: прогноз погоди на 7 серпня
7 серпня, 04:58
Згідно досліджень, цьогорічний липень був лише трохи прохолоднішим, ніж цей же місяць 2023 року
2024 може стати найспекотнішим в історії: дослідження
8 серпня, 18:56

Суспільство

Дощі та 28°C тепла: прогноз погоди в Україні на 10 серпня
Дощі та 28°C тепла: прогноз погоди в Україні на 10 серпня
ПФУ пропонує виїзне обслуговування для маломобільних громадян
ПФУ пропонує виїзне обслуговування для маломобільних громадян
10 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
10 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
Мобілізація спричинила бум усиновлення? Вражаючі цифри
Мобілізація спричинила бум усиновлення? Вражаючі цифри
У тендерному скандалі на 2 млрд – крутий поворот. Будівництвом військового цвинтаря займеться німець
У тендерному скандалі на 2 млрд – крутий поворот. Будівництвом військового цвинтаря займеться німець
Будівництво головного військового цвинтаря: Мінветеранів звернулося до СБУ
Будівництво головного військового цвинтаря: Мінветеранів звернулося до СБУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
12K
Бюро економічної безпеки змінило підозру Коломойському
12K
Ситуація у Часовому Ярі. Влада Донеччини шокована поведінкою місцевих
9895
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
7973
Виїзд за кордон: прикордонники перевірятимуть документи українців по-новому
4180
«Ворог змінює напрямок атак». Голова Донецької ОВА пояснив, чому багато фортифікацій зводяться лише тепер
4045
На туристів чекає хаос: Іспанія вводить нові правила у готелях

Новини

Авіакатастрофа в Бразилії: загинули всі 61 особа на борту
Сьогодні, 03:25
Вилучення у бухгалтера «Міт Пром» 4,7 млн євро. Компанія оприлюднила спростування
Вчора, 19:28
За день ДТЕК повернув світло 10 тис. родин, що були без електрики через обстріли
8 серпня, 19:32
Атомна генерація забезпечує 60% споживання електроенергії – Галущенко
8 серпня, 14:42
Запорізька область під масованим вогнем: понад 500 обстрілів за добу
8 серпня, 07:31
«Ця медаль, заради якої я жив»: Хижняк прокоментував свою перемогу на Олімпіаді
8 серпня, 05:05

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua