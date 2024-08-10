Дощі та 28°C тепла: прогноз погоди в Україні на 10 серпня

Вдень буде до 28°C тепла

У суботу, 10 серпня, в Україні очікується мінлива хмарність. Вночі на заході, півночі та в центрі, а вдень по всій країні, крім сходу та заходу, пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами. Вночі та вранці на заході можливий туман. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

Температура вночі становитиме 14-19°C, на узбережжі морів до 22°C, вдень повітря прогріється до 23-28°C, у східних, південних областях та в Криму до 29-34°C. У високогір'ї Карпат вночі очікується 10-15°C, вдень 18-23°C.

У Київській області також очікується мінлива хмарність з короткочасним дощем. Температура вночі становитиме 14-19°C, вдень 23-28°C; у Києві вночі 16-18°C, вдень 24-26°C. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Читайте також: «Ми наближаємося до умов епохи динозаврів». Інтерв’ю з кліматологом про зміни на планеті.