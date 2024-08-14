Мінлива хмарність, 27° тепла: прогноз погоди на 14 серпня

Температура повітря вдень становитиме 22-27°

14 серпня очікується мінлива хмарність, опадів не передбачається. Про це повідомляє Укргідрометцентр

Температура повітря вночі становитиме 9-14°, а вдень підніметься до 22-27°. На Закарпатті та у південній частині вночі 12-17° (на узбережжі морів до 21°), вдень 26-31°.

Вітер переважно північно-західний, сягатиме швидкості до 5-10 м/с.

На Київщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, досягатиме швидкості 5-10 м/с.

Температура в Київській області становитиме від 9° до 14° тепла вночі та 22-27° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 12-14° тепла вночі та близько 24-26° тепла вдень.