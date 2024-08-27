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Переважно без опадів, до 34° тепла: прогноз погоди на 27 серпня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Переважно без опадів, до 34° тепла: прогноз погоди на 27 серпня
фото: glavcom.ua

У низці областей місцями пройде короткочасний дощ

27 серпня в Україні очікується мінлива хмарність, переважно без опадів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У вівторок у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті місцями короткочасний дощ, гроза. На решті території без опадів.

Вітер переважно північно-східний, сягатиме швидкості до 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 15-20°, на півдні країни до 23°. Вдень очікується 29-34°, на високогір'ї Карпат 20-25°.

Переважно без опадів, до 34° тепла: прогноз погоди на 27 серпня фото 1

На Київщині буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, сягатиме швидкості до 5-10 м/с.

Температура в Київській області становитиме 15-20° тепла вночі та 29-34° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 18-20° тепла вночі та 31-33° тепла вдень.

Теги: прогноз погоди погода

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