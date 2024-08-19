Без опадів, спека: прогноз погоди на 19 серпня

Лише в західних областях місцями пройде короткочасний дощ

19 серпня в Україні очікується невелика хмарність, без опадів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У понеділок вдень у західних областях мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер переважно південно-східний, сягатиме швидкості до 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 15-20°, на узбережжі морів до 23°. Вдень очікується 29-34°, у південних та центральних областях сильна спека 35-37°. У Карпатах передбачається 23-28°.

На Київщині буде невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, сягатиме швидкості до 5-10 м/с.

Температура в Київській області становитиме 15-20° тепла вночі та 29-34° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 18-20° тепла вночі та 32-34° тепла вдень.