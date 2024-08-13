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Без опадів, до 26° тепла: прогноз погоди на 13 серпня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Без опадів, до 26° тепла: прогноз погоди на 13 серпня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

Температура повітря вдень сягатиме 21-26° тепла

13 серпня в Україні буде мінлива хмарність, у більшості областей без опадів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У вівторок лише у північно-східній частині вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер переважно північно-західний, сягатиме швидкості до 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 11-16°, вдень сягатиме 21-26°, а на Закарпатті до 30°. У південній частині країни вночі очікується 15-20°, вдень – 27-32°.

Без опадів, до 26° тепла: прогноз погоди на 13 серпня фото 1

На Київщині буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, сягатиме швидкості до 5-10 м/с.

Температура в Київській області становитиме 11-16° тепла вночі та 21-26° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 15° тепла вночі та 23-25° тепла вдень.

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Теги: прогноз погоди погода

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