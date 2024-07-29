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Магнітні бурі, сильний вітер та похолодання. Синоптики попереджають про циклон Kirsti

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Магнітні бурі, сильний вітер та похолодання. Синоптики попереджають про циклон Kirsti
Україна опиниться в тилу осіннього циклону
фото: Pixabay

30 липня в Україні буде комфортна температура +22; +28°

29 липня знаменує собою новий епізод сезону – незвичної для цього літа прохолоди. Очільник Черкаського центру з гідрометеорології Віталій Постригань анонсував прихід циклону Kirsti.

Постригань зазначає, що циклон Kirsti, який переміщується вздовж південного побережжя Балтики, формуючи там штормову динамічну погоду, приніс в Україну порцію дощів та прохолоди.

Український гідрометеорологічний центр попереджає про небезпечні метеорологічні явища в Україні 30 липня. Уночі у північній частині, вдень в Україні, крім півдня, пориви вітру 15-20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий.

Також синоптикиня Наталка Діденко зазначає, що у вівторок, 30 липня, в Україні буде комфортна температура +22; +28°, у південній частині +26; +29°: «Дощі, подекуди з грозами, пройдуть у північних областях, подекуди в центральній частині та місцями на Харківщині. На решті території України переважатиме суха погода». 

Також 30 липня очікуються сильні магнітні бурі. 

«Я вкрай рідко бачила такий прогноз із такою серйозною геоактивністю. Тому не забудьте тримати при собі щось від артеріального тиску і головного болю, якщо ви раніше помічали негативний вплив магнітних бур на своє здоров'я», – зауважила Діденко.

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У вівторок очікується сильний вітер до штормових поривів 15-20 метрів за секунду. У столиці передбачається сильний північно-західний вітер, сильні магнітні бурі, часом дощ з грозою і +24°.

Синоптикиня зауважує, що впродовж тижня опадів в Україні буде мало, температура повітря коливатиметься в межах +25; +29°, на півдні та південному сході +28; +33°.

Нагадаємо, що Укргідрометцентр також попередив киян про небезпечні метеорологічні явища. 29 та 30 липня у Києві та області очікується гроза, пориви вітру 15-20 м/с. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

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Теги: вітер українці Україна дощ негода погода прогноз погоди

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