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Спека та короткочасні дощі: прогноз погоди на 20 серпня

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Спека та короткочасні дощі: прогноз погоди на 20 серпня
Юлія Хоменко, glavcom.ua

В західних областях можливі дощі з грозами

Українців чекає переважно сонячний день, проте з високими температурами та місцями короткочасними дощами.  Загалом по Україні переважатиме невелика хмарність, без опадів. Про це інформує Укргідрометцентр.

Однак, у західних областях та Житомирській області вдень можливі короткочасні дощі з грозами.

В Україні температура повітря вночі становитиме 15-20°, на узбережжі морів до 23°; вдень очікується 30-34°, а у південних, центральних, місцями північних та східних областях сильна спека 35-38°. У західних областях буде трохи прохолодніше - 28-33°, а на високогір'ї Карпат 22-27°.

Спека та короткочасні дощі: прогноз погоди на 20 серпня фото 1

У Києві та області також очікується невелика хмарність та без опадів. Вітер південно-східний, 3-5 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень сильна спека 35-37°; у Києві вночі 18-20°, вдень сильна спека 35°.

Нагадаємо, 20 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони.

Теги: прогноз погоди спека повітря вітер

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