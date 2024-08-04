Мінлива хмарність, дощ: прогноз погоди на 4 серпня
У південних областях місцями очікується сильний вітер
4 серпня у більшості областей пройдуть дощі, місцями грози. Про це повідомляє Укргідрометцентр
У неділю буде мінлива хмарність. Уночі в Чернігівській та Сумській областях значні дощі. Вдень у західних, Житомирській та Київській областях подекуди невеликий дощ.
Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с, у південних областях місцями пориви до 15-20 м/с.
Температура повітря вночі становитиме 17-22°, в західних та північних областях – 12-17°; вдень очікується 22-27°, у південно-східній частині – 27-32°.
На Київщині очікується мінлива хмарність, вночі в області помірний, вдень місцями невеликий дощ, подекуди гроза. У Києві без опадів. Вітер північно-західний, досягатиме швидкості 5-10 м/с.
Температура в Київській області становитиме від 12° до 17° тепла вночі та 22-27° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 15-17° тепла вночі та близько 23-25° тепла вдень.
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