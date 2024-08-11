Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Спека триває, але без опадів: прогноз погоди на 11 серпня

Юлія Хоменко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Спека триває, але без опадів: прогноз погоди на 11 серпня
Сьогодні в Україні буде переважно тепла погода
фото: Юлія Хоменко, glavcom.ua

Вдень буде 33° градуси тепла

Український гідрометцентр прогнозує на неділю 11 серпня, переважно суху та спекотну погоду по всій території країни. Мінлива хмарність буде спостерігатися протягом дня, проте дощів не очікується, за винятком Карпат, де можливі невеликі опади.

Температурний режим залишається високим.Вдень повітря прогріється до 22 –27°C , а на півдні та сході очікується справжня спека 28 –33°C.

Спека триває, але без опадів: прогноз погоди на 11 серпня фото 1

Північно-західний вітер посилиться до 7-12 м/с, що може дещо полегшити спеку.

У Київській області також очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме 12-17°C , вдень 22 – 27°C. У Києві вночі прогнозується 15 – 27°C, а вдень 24°C.

Читайте також: «Ми наближаємося до умов епохи динозаврів». Інтерв’ю з кліматологом про зміни на планеті.

Теги: вітер повітря спека прогноз погоди

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Температура в Україні останніми днями б'є рекорди
Укргідрометцентр пояснив появу аномальної спеки у липні
14 липня, 16:51
Очевидці кажуть, що потопельник був нетверезим
У Києві двоє людей потонули в озері
13 липня, 18:52
Місцями дощі та грози, до 39° тепла: прогноз погоди на 17 липня
Місцями дощі та грози, до 39° тепла: прогноз погоди на 17 липня
17 липня, 03:57
Дощ у низці областей, до 29-34° тепла: прогноз погоди на 21 липня
Дощ у низці областей, до 29-34° тепла: прогноз погоди на 21 липня
21 липня, 05:20
Дощ у низці областей, до 29-34° тепла: прогноз погоди на 24 липня
Дощ у низці областей, до 29-34° тепла: прогноз погоди на 24 липня
24 липня, 06:00
Сьогодні буде похмура погода
Грози та сильний вітер: погода на 26 липня
26 липня, 06:00
В Україні буде спекотно
Дощ та 33°C: прогноз погоди на 28 серпня
28 липня, 05:00
У Києві оголошено І рівень небезпечності, жовтий
Укргідрометцентр попередив киян про небезпечні метеорологічні явища
29 липня, 13:07
Короткочасні дощі з грозами пройдуть вночі на заході
Коротчасні дощі та спека: прогноз погоди на 9 серпня
9 серпня, 05:03

Суспільство

День будівельника України: історія свята, яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
День будівельника України: історія свята, яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
Спека триває, але без опадів: прогноз погоди на 11 серпня
Спека триває, але без опадів: прогноз погоди на 11 серпня
11 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
«Укрзалізниця» запровадила спеціальний резерв квитків для військових та їхніх сімей
«Укрзалізниця» запровадила спеціальний резерв квитків для військових та їхніх сімей
Голова Донецької ОВА розказав, як йому дзвонили з ФСБ
Голова Донецької ОВА розказав, як йому дзвонили з ФСБ
«Уникають мобілізації, б’ють лозиною…». Директорка центру соцслужб розповіла, кому відмовляють в усиновленні
«Уникають мобілізації, б’ють лозиною…». Директорка центру соцслужб розповіла, кому відмовляють в усиновленні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 серпня: ситуація на фронті
31K
Удар по Курську. Українці влаштували РЕБ-революцію
17K
Лукашенко прокоментував операцію ЗСУ у Курській області
17K
Митрополит, якого Ющенко зробив Героєм України, скоїв п’яне ДТП. Місцева влада приховує деталі
16K
Операція в Курській області: реакція МАГАТЕ
6337
У Норвегії стадіон перетворився на найбільшу у світі вертикальну сонячну електростанцію (фото)

Новини

У Курську прогриміли вибухи, є руйнування (оновлено)
Сьогодні, 05:48
Енергетики ДТЕК повернули світло ще для 5 тис. родин після обстрілів
Вчора, 16:19
Авіакатастрофа в Бразилії: загинули всі
Вчора, 03:25
Вилучення у бухгалтера «Міт Пром» 4,7 млн євро. Компанія оприлюднила спростування
9 серпня, 19:28
За день ДТЕК повернув світло 10 тис. родин, що були без електрики через обстріли
8 серпня, 19:32
Атомна генерація забезпечує 60% споживання електроенергії – Галущенко
8 серпня, 14:42

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua