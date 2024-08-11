Спека триває, але без опадів: прогноз погоди на 11 серпня

Сьогодні в Україні буде переважно тепла погода

Вдень буде 33° градуси тепла

Український гідрометцентр прогнозує на неділю 11 серпня, переважно суху та спекотну погоду по всій території країни. Мінлива хмарність буде спостерігатися протягом дня, проте дощів не очікується, за винятком Карпат, де можливі невеликі опади.

Температурний режим залишається високим.Вдень повітря прогріється до 22 –27°C , а на півдні та сході очікується справжня спека 28 –33°C.

Північно-західний вітер посилиться до 7-12 м/с, що може дещо полегшити спеку.

У Київській області також очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме 12-17°C , вдень 22 – 27°C. У Києві вночі прогнозується 15 – 27°C, а вдень 24°C.

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