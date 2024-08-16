Мінлива хмарність, 29° тепла: прогноз погоди на 16 серпня

На Прикарпатті та Закарпатті вдень місцями пройде короткочасний дощ

16 серпня очікується мінлива хмарність, переважно без опадів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У п’ятницю лише на Прикарпатті та Закарпатті вдень місцями пройде короткочасний дощ, гроза.

Вітер переважно змінних напрямків, сягатиме швидкості до 3-8 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 10-15°, а вдень підніметься до 24-29°. У південно-західній частині України та на Херсонщині вночі очікується 15-20°, вдень – 29-34°. У Карпатах температура сягатиме 18-23°.

На Київщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, досягатиме швидкості 3-8 м/с.

Температура в Київській області становитиме від 10° до 15° тепла вночі та 24-29° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 13-15° тепла вночі та близько 26-28° тепла вдень.