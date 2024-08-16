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Мінлива хмарність, 29° тепла: прогноз погоди на 16 серпня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Мінлива хмарність, 29° тепла: прогноз погоди на 16 серпня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

На Прикарпатті та Закарпатті вдень місцями пройде короткочасний дощ

16 серпня очікується мінлива хмарність, переважно без опадів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У п’ятницю лише на Прикарпатті та Закарпатті вдень місцями пройде короткочасний дощ, гроза.

Вітер переважно змінних напрямків, сягатиме швидкості до 3-8 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 10-15°, а вдень підніметься до 24-29°. У південно-західній частині України та на Херсонщині вночі очікується 15-20°, вдень – 29-34°. У Карпатах температура сягатиме 18-23°.

Мінлива хмарність, 29° тепла: прогноз погоди на 16 серпня фото 1

На Київщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, досягатиме швидкості 3-8 м/с.

Температура в Київській області становитиме від 10° до 15° тепла вночі та 24-29° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 13-15° тепла вночі та близько 26-28° тепла вдень.

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Теги: прогноз погоди погода

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