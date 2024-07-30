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Кліматолог пояснив, чому Україна нагрівається удвічі швидше, ніж території південної півкулі

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Кліматолог пояснив, чому Україна нагрівається удвічі швидше, ніж території південної півкулі
Наслідки потепління в Антарктиді також даються взнаки. Теплолюбні пінгвіни дженту на острові Галіндез біля станції «Академік Вернадський»
фото: Національний антарктичний науковий центр

Денис Пішняк: «У північній півкулі розташовані основні аграрні і промислові центри світу, тому тут більше парникових газів»

Потепління в Арктиці відбувається вдвічі швидше у порівнянні з іншими регіонами планети через те, що у північній півкулі розташовані основні аграрні і промислові центри світу, забруднення від яких впливає на хмарний покрив. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів кандидат географічних наук Денис Пішняк, який очолює відділ фізики атмосфери та геокосмосу в Національному науковому антарктичному центрі.

«У північній півкулі розташовані основні аграрні і промислові центри світу, забруднення від яких може впливати на хмарний покрив Арктики, чого не скажеш про південну півкулю, що більшою мірою вкрита океанами. І якщо парникові гази доволі рівномірно розподіляються довкола земної кулі, то леткі забруднювачі, які впливають на хмарний покрив, концентруються більш локально – на півночі нашої планети», – пояснив особливості півкуль кліматолог.

Ще однією причиною, чому північна півкуля нагрівається швидше, є висота: «Причина криється у висоті Антарктиди (а це найвищий континент на землі) – просто товщина «атмосферного парника» над ним буде на третину менша, ніж над Північним Льодовитим океаном в Арктиці».

Нагадаємо, що раніше очільник Черкаського центру з гідрометеорології Віталій Постригань анонсував прихід циклону Kirsti: «29 липня знаменує собою новий епізод сезону – незвичної для цього літа прохолоди». Циклон приніс в Україну порцію дощів та прохолоди.

До того ж Укргідрометцентр також попередив киян про небезпечні метеорологічні явища. 29 та 30 липня у Києві та області очікується гроза, пориви вітру 15-20 м/с. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

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Теги: прогноз погоди Антарктида Україна погода

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