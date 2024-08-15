Без опадів, сухо і тепло: прогноз погоди на 15 серпня

Вітер переважно північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с

15 серпня очікується мінлива хмарність, опадів не передбачається. Про це повідомляє Укргідрометцентр

Температура повітря вночі становитиме 10-15°, а вдень підніметься до 24-29°. На Закарпатті та у південній частині вночі 15-20°, вдень 27-32°.

Вітер переважно північно-західний, сягатиме швидкості до 5-10 м/с.

На Київщині буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, сягатиме швидкості до 5-10 м/с.

Температура в Київській області становитиме 10-15° тепла вночі та 24-29° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 13-15° тепла вночі та 25-57° тепла вдень.