Стало відомо, скільки українських біженців працевлаштувала Чехія

Чеська Республіка забезпечила гідний прийом біженців з України

Чехія забезпечила гідний прийом біженцям із України. Про це заявив прем'єр-міністр Петро Фіала, повідомляє «Чеське радіо».

Петро Фіала зазначив, що завдяки заходам, організованим Міністерством внутрішніх справ, Чеська Республіка забезпечила гідний прийом біженців з України, кількість яких після лютневого нападу Росії на Україну досягла 450 тис. Відмінним результатом прем'єр назвав той факт, що 100 тис. українських біженців уже влаштувалися на чеському ринку праці.

«Петро Фіала також подякував главі МВС Віту Ракушану за вжиті ним дипломатичні заходи проти міграції з Сирії та за роботу групи, яка організує в рамках цього відомства боротьбу з дезінформацією», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що Чехія буде виділяти щороку на відновлення України 500 млн крон.