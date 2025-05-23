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У Кургані невідомий напав з молотком на головного конструктора оборонного заводу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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У Кургані невідомий напав з молотком на головного конструктора оборонного заводу
Андрія Кондратьєва госпіталізовано
фото: російські ЗМІ

Нападник кілька разів ударив співробітника підприємства молотком по голові

У Кургані стався напад на головного конструктора оборонного заводу «Курганприлад» Андрія Кондратьєва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Напад стався ввечері 22 травня – невідомий кілька разів ударив співробітника підприємства молотком по голові, коли той заходив у під'їзд свого будинку. Злочинець втік, а потерпілого госпіталізували.

Слідство пов'язує інцидент з діяльністю Кондратьєва. Посадовця називають «ключовою фігурою» на «Курганприладі», оскільки той є заступником гендиректора, і «вихованцем» голови ради директорів підприємства, сенатора Сергія Муратова.

«Курганприлад» виробляє широкий спектр продукції для оборонного комплексу. Підприємство перебуває під санкціями США, Євросоюзу та інших країн Заходу.

Нагадаємо, колишнього заступника глави Адміністрації президента України Віктора Януковича, радника президента-втікача Андрія Портнова було застрелено біля Мадрида. Він вважався одним із ключових архітекторів судової реформи та мав великий вплив на судову систему. Після Революції Гідності у 2014 році виїхав з України. Проти нього відкривали кримінальні справи, але пізніше більшість з них було закрито або не доведено.

Як повідомлялося, на волонтера та активіста Сергія Стерненка сьогодні, 1 травня, було скоєно напад з вогнепальної зброї. Нападницю було оперативно затримано. 

До слова, у Мексиці в центрі Мехіко невідомі застрелили двох високопосадовців з команди мера Клари Бругади. Озброєні особи влаштували засідку.

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Теги: росія напад

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