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Третя штурмова переважає росіян у піхоті, управлінні і технологіях – Білецький

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Третя штурмова переважає росіян у піхоті, управлінні і технологіях – Білецький
Засновник Третьої штурмової, командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький
фото: 3 ОШБр

Білецький повідомив, що підрозділ приділяє велику увагу навчанню особового складу і технологічному розвитку

Завдяки перевазі у технологіях і підготовці особового складу Третя штурмова бригада завдає росіянам відчутних втрат на Харківщині, співвідношення втрат подеколи сягає 1 до 12. Про це в інтервʼю Юрію Бутусову, головному редактору «Цензор.net», повідомив Андрій Білецький, засновник Третьої штурмової, командир Третього армійського корпусу.

На Лиманському напрямку «Трійка» утримує найдовшу у ЗСУ смугу у понад 50 км фронту, яку безперервно атакують підрозділи російської 1-ї танкової армії та 20-ої загальновійськової армії РФ. Окрім того, ОТУ використовує бригаду як «пожежну команду» поза її смугою відповідальності.

«(Бригада) справляється на хорошому рівні. Наші втрати з противником уже давно не три-п'ять до одного. Буває, коли противник активно діє, то 10-12 до одного. Чому так? У нас краща піхота, краще управління… Найголовніше – ми на іншому технологічному укладі. Безпілотні системи повітряного базування, наземні роботизовані комплекси, системи контролю, розвідки технічної, радіоелектронної боротьби у нас на порядок кращі за противника», – розповів Білецький.

Кілька тижнів тому росіяни здійснили спробу наступу у смузі відразу чотирьох батальйонів і втратили 149 солдатів вбитими – це рекордна кількість підтверджених безповоротних втрат ворога за добу упродовж усієї повномасштабної війни.

У квітні 2025 року «Трійка» оновила власний рекорд, вкотре ставши першою за кількістю збитих дронів у рейтингу електронних балів серед усіх лінійних бригад Сухопутних військ. Бригада також займає перше місце за кількістю підтверджених цілей, знищених ударними дронами та артилерією, хоча має у складі неповні два артилерійські дивізіони.

Білецький повідомив, що підрозділ приділяє велику увагу навчанню особового складу і технологічному розвитку: вивчає нові технології і тактики, винаходить власні і синхронізує усі складові – конструкторського відділу, технічної розвідки, роботу розрахунків БпЛА, РЕБ і ППО.

«Все це треба зв'язати у великий, синхронізований оркестр. Не вірте, що засіб працює за людей і за колектив. Не працює… Щоб запустити 200 FPV на добу, треба не тільки мати 200 FPV, а диспетчеризувати вильоти так, щоб жоден не подавив інший, уразили ті цілі по напрямках, які треба, а не ті, що побачив пілот. Це складна математика», – сказав комкор.

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Теги: українці військові Андрій Білецький

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