Благодійний фонд Павла Фукса продовжує роздавати гарячі обіди постраждалим від війни РФ в Україні

Команда Фонду здійснює по чотири виїзди щотижня

Благодійний фонд Павла Фукса продовжує підтримувати харків'ян та переселенців, які опинилися у скрутних життєвих обставинах через війну Росії в Україні. Програма безплатного харчування тривала і в жовтні: команда Фонду в плановому режимі вже п'ятий рік поспіль забезпечує гарячими стравами жителів різних районів міста та прифронтових громад області.

Жовтневі виїзди стали продовженням масштабної продовольчої акції, яка триває ще з червня 2022 року. Згідно з опитуваннями та звітністю Фонду, люди регулярно дякують благодійникам за турботу, відзначаючи високу якість і смак страв.

Понад 1,5 млн доларів США спрямував бізнесмен Павло Фукс на реалізацію цієї продовольчої програми. Близько 500 000 порцій гарячої їжі роздано мешканцям Харкова та області. Про це повідомляють у звіті Фонду, опублікованому на його сторінці у Facebook.

Щоб допомогу отримали всі, хто цього потребує, команда Фонду здійснює по чотири виїзди щотижня.

У жовтні Харків пережив 153 російські атаки. Під вогнем опинилися всі дев'ять районів міста. Внаслідок російських обстрілів загинули 22 людини, ще 287 отримали поранення, серед них 17 дітей.

Закликаємо харків'ян дбати про власну безпеку, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та стежити за актуальними графіками й повідомленнями.

Організатори закликають харків'ян дбати про власну безпеку та стежити за оновленнями графіка на наступні тижні на офіційних сторінках Фонду в Facebook та Instagram.