Благодійний фонд Павла Фукса продовжує роздавати гарячі обіди постраждалим від війни РФ в Україні

Благодійний фонд Павла Фукса продовжує роздавати гарячі обіди постраждалим від війни РФ в УкраїніСоціальний проєкт
Команда Фонду здійснює по чотири виїзди щотижня
Благодійний фонд Павла Фукса продовжує підтримувати харків'ян та переселенців, які опинилися у скрутних життєвих обставинах через війну Росії в Україні. Програма безплатного харчування тривала і в жовтні: команда Фонду в плановому режимі вже п'ятий рік поспіль забезпечує гарячими стравами жителів різних районів міста та прифронтових громад області.
Жовтневі виїзди стали продовженням масштабної продовольчої акції, яка триває ще з червня 2022 року. Згідно з опитуваннями та звітністю Фонду, люди регулярно дякують благодійникам за турботу, відзначаючи високу якість і смак страв.
Понад 1,5 млн доларів США спрямував бізнесмен Павло Фукс на реалізацію цієї продовольчої програми. Близько 500 000 порцій гарячої їжі роздано мешканцям Харкова та області. Про це повідомляють у звіті Фонду, опублікованому на його сторінці у Facebook.
Щоб допомогу отримали всі, хто цього потребує, команда Фонду здійснює по чотири виїзди щотижня.
У жовтні Харків пережив 153 російські атаки. Під вогнем опинилися всі дев'ять районів міста. Внаслідок російських обстрілів загинули 22 людини, ще 287 отримали поранення, серед них 17 дітей.
Закликаємо харків'ян дбати про власну безпеку, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та стежити за актуальними графіками й повідомленнями.
Організатори закликають харків'ян дбати про власну безпеку та стежити за оновленнями графіка на наступні тижні на офіційних сторінках Фонду в Facebook та Instagram.
Благодійний фонд Павла Фукса засновано у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Засновник фонду – Павло Фукс, український бізнесмен та меценат родом із Харкова. Місія Фонду – допомогти якомога більшій кількості українців, які опинилися в біді через війну Росії в Україні.
Проєкти Фонду охоплюють сфери соціальної допомоги, медицини, освіти, релігійного життя, культури та просвітницької діяльності.
Раніше за фінансової підтримки Павла Фукса у Харкові було збудовано Храм Святої благовірної цариці Тамари. Фукс виділив кошти на реконструкцію школи №4 у Харкові, де навчався, а також брав участь у реставрації Харківської обласної філармонії. Фінансував встановлення пам'ятника Засновникам міста Харкова та Монументу Незалежності України.
2014 року Павлу Фуксу присвоєно звання «Почесний громадянин Харкова».
У період пандемії Covid-19 Фукс купив два сучасні рентген-діагностичні комплекси, які було передано до двох лікарень Харкова – №17 та №25. Вартість обладнання – 13 млн 400 тис. грн. Також Павло Фукс оплатив доставку гуманітарної допомоги з Женеви. У 2020 році бізнесмен перерахував 2,7 млн грн сім'ям офіцерів та курсантів Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба, які загинули в авіакатастрофі поблизу Чугуєва Харківської області.
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