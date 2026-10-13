Атака на Україну, нові заяви Трампа про Путіна та Зеленського: головне за ніч 13 жовтня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 13 жовтня 2026 року

Цієї ночі росіяни атакували Київ, Харків, Рівне, президент США Дональд Трамп заявив, що Путін хоче заключити угоду більше, ніж Зеленський.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 13 жовтня.

Масований удар по Харкову

У Шевчеківському районі ворог поцілив у житлову пʼятиповерхівку фото: Харківська ОВА

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про масований вечірній удар російських окупантів по цивільній інфраструктурі Харкова, унаслідок якого поранень зазнали щонайменше вісім людей. За попередніми даними, ворог застосував по місту 10 ракет типу «Бандероль».

Двох постраждалих госпіталізували у важкому стані: 19-річний хлопець перебуває в опіковій реанімації, іншого чоловіка оперують. Ще трьох людей госпіталізували у стані середньої тяжкості, усім надається медична допомога.

Удар по Києву

Дим у Києві після вибухів фото: glavcom.ua

У ніч на 13 жовтня російська окупаційна армія атакувала Київ балістичними ракетами. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що у Дніпровському районі влучання ракети в обʼєкт транспортної інфраструктури.

Також у Деснянському районі влучання ракети в 4-поверхову складську будівлю.

Повітряні Сили України повідомили, що балістичні цілі над столицею виявили радіолокаційними засобами безпосередньо під час атаки, оскільки інформація про пуски з території противника попередньо не надходила. Наразі причини відсутності раннього сповіщення встановлюються.

Вибухи на Рівненщині

Рівненщина потрапила під атаку БпЛА фото з відкритих джерел

Очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль повідомив про ворожу атаку на обласний центр та Сарненський район.

Унаслідок удару по Рівному пошкоджень зазнало нежитлове приміщення, за попередніми даними, люди не постраждали. Мешканців навколишніх будинків поблизу ураженого об'єкта закликали переміститися на безпечну відстань щонайменше 100 метрів.

Трамп вважає, що Путін хоче миру

Трамп: Путін хоче заключити угоду фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп прокоментував заяви про порушення режиму припинення вогню та повідомив про намір змусити Путіна та Володимира Зеленського укласти мирну угоду.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо нічних російських атак, американський лідер зазначив, що перевірить цю інформацію, додавши, що порушення відбувалися з обох боків.

На зауваження медіа про те, що жодна зі сторін офіційно не підтверджувала згоду на припинення вогню, Трамп заявив, що сторони погодилися після його особистої вимоги.

Інші важливі новини: