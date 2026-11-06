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Окупанти вдарили дроном по Харкову: палає вантажівка

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Окупанти вдарили дроном по Харкову: палає вантажівка
Після влучання дрона на парковці спалахнула вантажівка
фото: ДСНС (ілюстративне)

Ворожий безпілотник атакував Київський район міста, інформація про наслідки уточнюється

Російські війська завдали удару безпілотником по Київському району Харкова. Внаслідок атаки загорівся вантажний автомобіль, припаркований на стоянці. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, пише «Главком».

За попередньою інформацією, після влучання дрона на парковці спалахнула вантажівка. На момент повідомлення обставини атаки та можливі наслідки уточнювалися.

Додаткова інформація про постраждалих і масштаби пошкоджень наразі не надходила.

Варто нагадати, що унаслідок російської атаки на Харків кількість постраждалих у Немишлянському районі збільшилася до 62 людей. Під удар потрапив медичний заклад, із якого наразі евакуюють понад дві сотні пацієнтів. 

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Теги: Харків війна обстріл

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