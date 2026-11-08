Росіяни атакували Харків дронами: що відомо про наслідки

Безпілотники вдарили також по Одесі, вибухи чули в Черкасах і на Волині

Російський дрон типу «Молнія» влучив у Шевченківський район Харкова, на місці удару горить автомобіль. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.

Близько опівночі 8 листопада Терехов повідомляв про влучання ударного дрона в Київський район міста. Наслідки удару на той момент уточнювали. Згодом, о 03:17, міський голова написав про новий удар, цього разу по Шевченківському району.

«На місці удару горить автомобіль», – зазначив Терехов. Інформації про постраждалих на той момент не надходило.

Атака дронів на інші регіони

Російські війська продовжили атаку на Україну ударними безпілотниками. Повідомлялося про вибух у Черкасах, атакували ворожі дрони й Волинь.

Влучання зафіксовано й в Одесі. За даними Одеської міської військової адміністрації, унаслідок атаки на місто загинула одна людина, пошкоджено інфраструктуру. Згодом у відомстві повідомили про пожежу в нежитловому будинку в одному з районів міста. Вибухова хвиля також вибила вікна в сусідньому домоволодінні, про постраждалих там не йшлося.

Попередні удари по Харкову

Шевченківський район Харкова російські війська атакують не вперше. Протягом останніх тижнів місто регулярно опинялося під ударами:

16 жовтня Терехов повідомляв про влучання в Шевченківському та Індустріальному районах, щонайменше двоє людей загинули в Шевченківському. Раніше того дня реактивний шахед влучив в Основ'янський район;

27 жовтня ворожий безпілотник вдарив по Шевченківському району, одна людина дістала поранення;

5 листопада, за словами начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, російський дрон упав на відкриту територію Шевченківського району, постраждалих не було;

7 листопада після удару «Бандеролями» по Харкову, як повідомляв Терехов, виникли пожежі. Літня жінка зазнала гострої реакції на стрес. За добу внаслідок обстрілів Харкова й області одна людина загинула, ще четверо постраждали.

Нагадаємо, 7 листопада росіяни обстріляли Київ: пошкоджено дитсадок, троє людей постраждали. Того ж дня Росія вдарила по підстанціях, які з'єднують дві АЕС із Києвом.