Болгарія виселить українських біженців, які безкоштовно жили у готелях

Українців, які проживали на безкоштовній основі в Болгарії, виселять з готелів

Тих українців, які не знайшли роботу розселять у гуртожитки

Болгарія почне виселяти українських біженців з готелів з 31 травня. Про це повідомляє VisitUkraine.today.

Номера змушені будуть покинути ті українці, які проживали на безкоштовній основі. Причина – в термінах закінчення гуманітарної програми.

Тих українців, які не знайшли роботу в країні й не можуть оплатити своє проживання, розселять в муніципальні або державні гуртожитки. Для таких цілей їм буде забезпечено 15 тисяч ліжок. Однак багатьом біженцям доведеться шукати житло самостійно.

За офіційними даними, до Болгарії з початку повномасштабної війни в Україні прибуло 201 904 громадянина нашої країни. Сьогодні в країні залишається 93 498 біженців, з них 35 тисяч дітей, 51 291 людина перебуває на державному утриманні. 84 300 громадян України мають статус тимчасового захисту.

Додамо, що під час війни українці можуть вільно в'їжджати до Болгарії.

Також українці, в тому числі ті, які проживають в місцевих готелях, мають право на отримання одноразової соціальної допомоги у розмірі 375 левів (близько 6 тисяч грн в еквіваленті).

Раніше повідомлялося, що Болгарія погодилась ремонтувати українську військову техніку та знайшла заміну російському газу.

Нагадаємо, що станом на 23 травня через повномасштабне російське вторгнення з України за кордон виїхало 6 млн 552 тис. 970 осіб. А число внутрішньо переміщених осіб в Україні перевищило вісім мільйонів. Про те, як отримати виплату за працевлаштування переселенців читайте тут.

Через великий потік біженців з України Чехія має намір продовжити режим надзвичайного стану. З початку вторгнення Росії в Україну дозвіл на проживання в Чехії отримали понад 345 тисяч українців. Крім цього, чеський уряд посилив правиларозміщення біженців з України.

Змінила правила перетину кордону для біженців з України і Молдова. Тепер українці, які в'їхали на територію Молдови на підставі паспорта, в тому числі з вичерпаним терміном дії, зможуть покинути країну, пред'явивши той же документ.



