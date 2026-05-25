Браконьєри незаконно виловили червонокнижну рибу в заповіднику

На Одещині викрили незаконний вилов червонокнижної севрюги
фото: Південь сьогодні
Інспектори під час рейду на Дунаї виявили серед улову рідкісну севрюгу та живого сазана

На території Дунайського біосферного заповідника в Одеській області під час нерестової заборони викрили браконьєрів, які незаконно виловлювали червонокнижну рибу. Інцидент стався на річці Дунай у районі Старостамбульського гирла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання «Південь сьогодні».

22 травня інспектори Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу спільно з працівниками прикордонної служби та правоохоронцями провели рейд із контролю за збереженням водних біоресурсів у період нересту.

Під час перевірки на 11 км річки Дунай у районі Старостамбульського гирла було зафіксовано грубе порушення правил рибальства.

Інспектори виявили браконьєрів, які здійснювали незаконний вилов водних біоресурсів. Серед виловленої риби були два екземпляри севрюги, занесеної до Червоної книги України. Також у порушників виявили три екземпляри сазана.

У Державній екологічній інспекції зазначили, що вся риба на момент перевірки була живою. Відповідно до статті 63 Закону України «Про тваринний світ» та правил промислового рибальства у басейні Чорного моря виловлені водні біоресурси повернули назад у природне середовище.

Севрюга належить до рідкісних видів осетрових риб, які перебувають під охороною держави. Через браконьєрство, забруднення водойм та зміну природного середовища чисельність цього виду в Україні суттєво скоротилася. Незаконний вилов червонокнижних видів передбачає адміністративну або кримінальну відповідальність залежно від масштабу завданої шкоди.

Нагадаємо, що на Вишгородщині правоохоронці задокументували факт незаконного вилову риби, що завдав державі збитків на суму понад 90 тис. грн. 

Повідомляється, що під час патрулювання території поблизу річки Ірпінь правоохоронці виявили 56-річного чоловіка, який використовував сітки для вилову водних біоресурсів, попри чинну заборону у зв’язку з періодом нересту.

