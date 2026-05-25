Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Серце 26-річного захисника зупинилося в лікарні. Згадаймо Павла Бурбу

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Серце 26-річного захисника зупинилося в лікарні. Згадаймо Павла Бурбу
Під час повномасштабного вторгнення Павло взяв до рук зброю, щоб захистити свій дім
колаж: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Майже два тижні воїн боровся за життя після важкого поранення

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Павла Бурбу.

26-річний Павло Бурба на псевдо Білорус помер 29 травня 2025 року в лікарні внаслідок важкого поранення. Майже два тижні він боровся за життя після влучання ворожої КАБ в селі Березове Дніпропетровської області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на петицію на сайті президента, створену сестрою захисника Мариною Науменко.

Павло Бурба народився 12 липня 1998 року в селі Петрушин на Чернігівщині, а згодом мешкав у селі Малинівка. Ще з дитинства він мав особливий хист до техніки – вона була його справжнім захопленням.

Професійний шлях Павло обрав свідомо: закінчив Чернігівський професійний будівельний ліцей за спеціальністю «слюсар-зварювальник». До початку великої війни працював трактористом на сільськогосподарському підприємстві, обробляючи рідну землю.

Під час повномасштабного вторгнення Павло взяв до рук зброю, щоб захистити свій дім. Служив у складі 4-ї окремої важкої механізованої бригади на посаді механіка-водія. Побратими знали його під позивним Білорус.

Павло Бурба пішов служити добровільно у грудні 2023 року
Павло Бурба пішов служити добровільно у грудні 2023 року
фото: з фейсбук-сторінки сестри захисника Марини Науменко

Трагедія сталася в селі Березове на Дніпропетровщині. Під час ворожого обстрілу керованими авіабомбами (КАБ) Павло отримав вкрай важке поранення. Протягом майже двох тижнів лікарі та сам воїн боролися за життя, проте 29 травня 2025 року серце 26-річного захисника зупинилося в лікарні.

Для родини Павло назавжди залишиться світлою та усміхненою людиною.

«Брат був веселим, завжди усміхався. Він любив життя та мав грандіозні плани. Неймовірно боляче втрачати такий цвіт нації. Вічна памʼять Братику, наш небесний Янгол», – написала старша сестра Марина Науменко.

Павло Бурба
Павло Бурба
фото: з фейсбук-сторінки сестри захисника Марини Науменко

Бійця нагородили відзнакою «Золотий хрест» та орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).

Мама Павла Бурби тримаю посмертну нагороду сина
Мама Павла Бурби тримаю посмертну нагороду сина
фото: Marina Naumenko/Facebook
Павло Бурба нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно)
Павло Бурба нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно)
фото: Marina Naumenko

Поховали воїна в селі Малинівка, де він жив. У Павла залишилися мама та дві сестри.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна хвилина мовчання пам'ять

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Москва прекрасно розуміє, що навіть сама ядерна риторика викликає негативну реакцію не лише Заходу, а й Китаю
Україна загнала Кремль у дипломатичну і військову пастку перед 9 травня
10 травня, 13:03
Початковий етап постачання продукції сфокусовано на безпілотниках, розроблених передовими підприємствами ВПК України
€90 млрд для України: ЄС визначив першу ціль фінансування
16 квiтня, 14:12
Перший випадок штаму «Цикада», €90 млрд кредиту для України. Головне за 22 квітня 2026
Перший випадок штаму «Цикада», €90 млрд кредиту для України. Головне за 22 квітня 2026
22 квiтня, 21:15
Атака на Одесу, заяви Трампа: головне за ніч
Атака на Одесу, заяви Трампа: головне за ніч
24 квiтня, 05:47
Володимир Стацюк загинув 20 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання на Харківщині
Майже два роки вважався безвісти зниклим. Згадаймо Володимира Стацюка
24 квiтня, 09:00
Республіканці не підтримали ініціативу, попри наближення 60-денного дедлайну
Сенат США вшосте заблокував спробу обмежити війну з Іраном
1 травня, 01:28
Іноземців у російській армії використовують переважно для найбільш виснажливих атак
Росія цьогоріч планує рекрутувати на війну 18500 іноземців
1 травня, 15:01
Андрій Борода нагороджений орденом «За мужність» III ступеня та орденом «Золота Зірка» посмертно
«Я – справжній син генерала». Згадаймо Героя України Андрія Суботіна
9 травня, 09:00
Попри погрози російської сторони, посольство Литви в Україні не припиняє свою діяльність
Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
8 травня, 18:30

Суспільство

День Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації: історія свята та вітання
День Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації: історія свята та вітання
Серце 26-річного захисника зупинилося в лікарні. Згадаймо Павла Бурбу
Серце 26-річного захисника зупинилося в лікарні. Згадаймо Павла Бурбу
Браконьєри незаконно виловили червонокнижну рибу в заповіднику
Браконьєри незаконно виловили червонокнижну рибу в заповіднику
Голова міграційної служби назвала причини, через які іноземцям відмовляють у в’їзді в Україну
Голова міграційної служби назвала причини, через які іноземцям відмовляють у в’їзді в Україну
25 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 25 травня 2026: традиції, молитва та прикмети
Яке релігійне свято відзначається 25 травня 2026: традиції, молитва та прикмети

Новини

В окремих областях України дощитиме з грозами: погода на 25 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Знак з небес: Кубок Росії розвалився під час нагородження
Вчора, 22:40
РФ поставила «Орєшнік» на конвеєр: аналітики Defence Express попередили про зростання загрози
Вчора, 13:43
На південному сході України очікуються грози: погода на 24 травня 2026 року
Вчора, 05:59
Україна відзначає День морської піхоти: цікава історія свята
23 травня, 09:23
Україна відзначає День Героїв: історія свята
23 травня, 08:55

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua