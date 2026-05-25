Серце 26-річного захисника зупинилося в лікарні. Згадаймо Павла Бурбу

Під час повномасштабного вторгнення Павло взяв до рук зброю, щоб захистити свій дім

Майже два тижні воїн боровся за життя після важкого поранення

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Павла Бурбу.

26-річний Павло Бурба на псевдо Білорус помер 29 травня 2025 року в лікарні внаслідок важкого поранення. Майже два тижні він боровся за життя після влучання ворожої КАБ в селі Березове Дніпропетровської області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на петицію на сайті президента, створену сестрою захисника Мариною Науменко.

Павло Бурба народився 12 липня 1998 року в селі Петрушин на Чернігівщині, а згодом мешкав у селі Малинівка. Ще з дитинства він мав особливий хист до техніки – вона була його справжнім захопленням.

Професійний шлях Павло обрав свідомо: закінчив Чернігівський професійний будівельний ліцей за спеціальністю «слюсар-зварювальник». До початку великої війни працював трактористом на сільськогосподарському підприємстві, обробляючи рідну землю.

Під час повномасштабного вторгнення Павло взяв до рук зброю, щоб захистити свій дім. Служив у складі 4-ї окремої важкої механізованої бригади на посаді механіка-водія. Побратими знали його під позивним Білорус.

Павло Бурба пішов служити добровільно у грудні 2023 року фото: з фейсбук-сторінки сестри захисника Марини Науменко

Трагедія сталася в селі Березове на Дніпропетровщині. Під час ворожого обстрілу керованими авіабомбами (КАБ) Павло отримав вкрай важке поранення. Протягом майже двох тижнів лікарі та сам воїн боролися за життя, проте 29 травня 2025 року серце 26-річного захисника зупинилося в лікарні.

Для родини Павло назавжди залишиться світлою та усміхненою людиною.

«Брат був веселим, завжди усміхався. Він любив життя та мав грандіозні плани. Неймовірно боляче втрачати такий цвіт нації. Вічна памʼять Братику, наш небесний Янгол», – написала старша сестра Марина Науменко.

Павло Бурба фото: з фейсбук-сторінки сестри захисника Марини Науменко

Бійця нагородили відзнакою «Золотий хрест» та орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).

Мама Павла Бурби тримаю посмертну нагороду сина фото: Marina Naumenko/Facebook

Павло Бурба нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) фото: Marina Naumenko

Поховали воїна в селі Малинівка, де він жив. У Павла залишилися мама та дві сестри.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.