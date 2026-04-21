У Гостомелі поліція затримала браконьєра, який рибалив сітками під час нересту (фото)

Ірина Міллер
Ірина Міллер
У Гостомелі поліція затримала браконьєра, який рибалив сітками під час нересту (фото)
Затримання браконьєра на Бучанщині
фото: поліція Київщини

Попередньо, сума встановлених збитків державі від дій браконьєра становить понад 158 тис. грн

У селищі Гостомель правоохоронці викрили 41-річного чоловіка, який займався незаконним виловом водних біоресурсів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київської області.

Днями під час патрулювання поблизу водойми поліцейські виявили чоловіка, який за допомогою сіток та гумового човна незаконно виловив рибу в період нересту. Попередньо, сума встановлених збитків державі становить понад 158 тис. грн.

Правоохоронці провели огляд місця події та вилучили речові докази.

Поліція Київщини задокументувала браконьєра на Бучанщині
Поліція Київщини задокументувала браконьєра на Бучанщині
фото: поліція Київщини

Дізнавачі, за процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури, розпочали досудове розслідування за фактом незаконного зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом (ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України).

Правоохоронці закликають громадян до відповідальності та дотримання встановлених норм природоохоронного законодавства.

Нагадаємо, в місті Узин поліцейські викрили двох чоловіків, які за допомогою сіток масово виловлювали рибу в період нересту. Сукупні збитки, завдані державі, склали понад 91 тис. грн.

Восени 2025 року на Київщині під час рибоохоронного рейду виявили чоловіка, який ловив рибу сітками. Рибоохоронний патруль виявив у порушника 75 шт. плоскирки загальною вагою 9,4 кг. Своїми незаконними діями чоловік завдав збитків рибному господарству у розмірі 117 300 грн. Інцидент стався на Канівському водосховищі поблизу м.Переяслів Бориспільського району Київської області.

