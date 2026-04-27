Календар рибалки на травень 2026 року: коли і на що клює найкраще
Травень – це час, коли водойми остаточно оживають, а рибалка стає максимально комфортною та результативною. Вода прогрівається до оптимальних температур, що сприяє активному живленню більшості видів риб. У травні завершується нерест у одних видів і починається у тих, хто любить тепло, наприклад, у карася та коропа. Це місяць «золотої середини», коли ще немає літньої спеки, а риба демонструє стабільний апетит.
Успіх у травні 2026 року залежатиме від розуміння термінів нересту різних видів та вміння знайти межу між густою молодою рослинністю та чистою водою. Варто пам'ятати, що в цей період продовжує діяти нерестова заборона, тому риболовля дозволена лише на одну вудку з одним гачком у межах населених пунктів на спеціально визначених ділянках.
«Главком» підготував актуальний календар рибалки на травень 2026 року, щоб ваші виїзди на природу були вдалими.
У травні прозора вода поступово починає «цвісти», а водна рослинність стрімко піднімається з дна. Це найкращий час для використання природних наживок: личинок комах, черв'яків та перших коників. Найбільш перспективними місцями є «вікна» серед латаття, межі очерету та неглибокі прогріті затоки. У другій половині місяця, з вильотом хруща, починається справжнє полювання на головня та в'язя.
Фази Місяця у травні 2026 року
- 1 травня – Повня
- 9 травня – Остання чверть
- 16 травня – Молодик
- 24 травня – Перша чверть
- 31 травня – Повня
Які найбільш сприятливі дні травня 2026 року для риболовлі
У травні клювання риби значною мірою залежить від атмосферного тиску та фаз Місяця. У травні 2026 року дні розподіляться так:
- Найкраще клювання: 8, 9, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25;
- Хороше клювання: 5, 6, 7, 12, 13, 19, 26, 27, 28;
- Слабке клювання: 2, 3, 4, 14, 15, 17, 18, 29, 30;
- Погане клювання: 1, 16, 31.
Кого ловити у травні
Карась – у травні починається його справжнє свято. Риба активно готується до нересту або вже нереститься порційно. Найкраще клює в тихих забілках на мастирку, тісто або опариша.
Лящ – після нересту лящ починає активно «хворіти», а потім посилено харчуватися. Наприкінці травня він добре бере на фідерні снасті на глибині, віддаючи перевагу пучку мотиля або черв'яку.
Короп та амур – вода вже достатньо тепла, щоб ці велетні почали активно шукати поживу. У травні вони часто виходять на мілину вранці. Найкращі насадки: кукурудза, бойли з фруктовими ароматами.
Плітка – після нересту вона розбрідається по всій водоймі. Стабільно клює на літню вудку з насадкою з розпареної пшениці або перловки.
Головень – травень вважається найкращим місяцем для лову цього хижака на хруща. Ловля в нахлист або на поплавок біля дерев, що схилилися над водою, приносить неймовірні емоції.
Окунь – зграйний окунь активно полює на малька серед молодої трави. Добре працюють невеликі «вертушки» та мікроджиг.
Штрафи за порушення правил риболовлі
Любительська риболовля – це не лише захоплення, а й відповідальність. В Україні діють суворі правила щодо вилову риби, і порушення може призвести до штрафів або навіть кримінальної відповідальності.
Нагадуємо, що травень – період активної дії нерестової заборони. Дозволяється ловля лише з берега, лише в межах дозволених зон і лише на обмежену кількість гачків.
Недотримання «Правил любительського рибальства» може призвести до адміністративних штрафів. У випадках, коли порушення завдає значної шкоди, можливе навіть кримінальне покарання. Слід зазначити, що за кожен незаконно виловлений екземпляр риби, незалежно від його розміру, накладається окремий штраф.
|
Вид
|
Розмір штрафу (грн)
|
Щука
|
3468
|
Судак
|
3587
|
Окунь
|
3162
|
Білизна
|
1649
|
Плітка
|
1564
|
Лящ
|
1649
|
Краснопірка
|
1564
|
Плоскірка
|
1564
|
Сазан
|3706
|
Сом
|5117
|
Лин
|1598
|
Рак
|3332
Будьте відповідальними, бережіть природу і насолоджуйтеся травневою риболовлею!
Перш ніж планувати риболовлю, наполегливо рекомендуємо:
- Ознайомитися з останніми розпорядженнями місцевої адміністрації.
- Перевірити актуальну інформацію щодо дозволів на відвідування конкретних водних об'єктів.
- Слідкувати за офіційними повідомленнями відповідних органів влади.
В умовах поточної ситуації в країні доступ до водойм може бути обмежений у деяких регіонах. Ці обмеження впроваджуються з міркувань безпеки та можуть змінюватися залежно від обставин.
