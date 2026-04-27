Календар рибалки на травень 2026 року: коли і на що клює найкраще

Календар кльову риби підкаже найкращий час для риболовлі у травні 2026 року

Травень – це час, коли водойми остаточно оживають, а рибалка стає максимально комфортною та результативною. Вода прогрівається до оптимальних температур, що сприяє активному живленню більшості видів риб. У травні завершується нерест у одних видів і починається у тих, хто любить тепло, наприклад, у карася та коропа. Це місяць «золотої середини», коли ще немає літньої спеки, а риба демонструє стабільний апетит.

Успіх у травні 2026 року залежатиме від розуміння термінів нересту різних видів та вміння знайти межу між густою молодою рослинністю та чистою водою. Варто пам'ятати, що в цей період продовжує діяти нерестова заборона, тому риболовля дозволена лише на одну вудку з одним гачком у межах населених пунктів на спеціально визначених ділянках.

«Главком» підготував актуальний календар рибалки на травень 2026 року, щоб ваші виїзди на природу були вдалими.

Календар рибалки на травень 2026 року

У травні прозора вода поступово починає «цвісти», а водна рослинність стрімко піднімається з дна. Це найкращий час для використання природних наживок: личинок комах, черв'яків та перших коників. Найбільш перспективними місцями є «вікна» серед латаття, межі очерету та неглибокі прогріті затоки. У другій половині місяця, з вильотом хруща, починається справжнє полювання на головня та в'язя.

Фази Місяця у травні 2026 року

1 травня – Повня

9 травня – Остання чверть

16 травня – Молодик

24 травня – Перша чверть

31 травня – Повня

Які найбільш сприятливі дні травня 2026 року для риболовлі

У травні клювання риби значною мірою залежить від атмосферного тиску та фаз Місяця. У травні 2026 року дні розподіляться так:

Найкраще клювання: 8, 9, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25;

Хороше клювання: 5, 6, 7, 12, 13, 19, 26, 27, 28;

Слабке клювання: 2, 3, 4, 14, 15, 17, 18, 29, 30;

Погане клювання: 1, 16, 31.

Кого ловити у травні

Карась – у травні починається його справжнє свято. Риба активно готується до нересту або вже нереститься порційно. Найкраще клює в тихих забілках на мастирку, тісто або опариша.

Лящ – після нересту лящ починає активно «хворіти», а потім посилено харчуватися. Наприкінці травня він добре бере на фідерні снасті на глибині, віддаючи перевагу пучку мотиля або черв'яку.

Короп та амур – вода вже достатньо тепла, щоб ці велетні почали активно шукати поживу. У травні вони часто виходять на мілину вранці. Найкращі насадки: кукурудза, бойли з фруктовими ароматами.

Плітка – після нересту вона розбрідається по всій водоймі. Стабільно клює на літню вудку з насадкою з розпареної пшениці або перловки.

Головень – травень вважається найкращим місяцем для лову цього хижака на хруща. Ловля в нахлист або на поплавок біля дерев, що схилилися над водою, приносить неймовірні емоції.

Окунь – зграйний окунь активно полює на малька серед молодої трави. Добре працюють невеликі «вертушки» та мікроджиг.

Штрафи за порушення правил риболовлі

Любительська риболовля – це не лише захоплення, а й відповідальність. В Україні діють суворі правила щодо вилову риби, і порушення може призвести до штрафів або навіть кримінальної відповідальності.

Нагадуємо, що травень – період активної дії нерестової заборони. Дозволяється ловля лише з берега, лише в межах дозволених зон і лише на обмежену кількість гачків.

Недотримання «Правил любительського рибальства» може призвести до адміністративних штрафів. У випадках, коли порушення завдає значної шкоди, можливе навіть кримінальне покарання. Слід зазначити, що за кожен незаконно виловлений екземпляр риби, незалежно від його розміру, накладається окремий штраф.

Вид Розмір штрафу (грн) Щука 3468 Судак 3587 Окунь 3162 Білизна 1649 Плітка 1564 Лящ 1649 Краснопірка 1564 Плоскірка 1564 Сазан 3706 Сом 5117 Лин 1598 Рак 3332

Будьте відповідальними, бережіть природу і насолоджуйтеся травневою риболовлею!

Перш ніж планувати риболовлю, наполегливо рекомендуємо:

Ознайомитися з останніми розпорядженнями місцевої адміністрації. Перевірити актуальну інформацію щодо дозволів на відвідування конкретних водних об'єктів. Слідкувати за офіційними повідомленнями відповідних органів влади.

В умовах поточної ситуації в країні доступ до водойм може бути обмежений у деяких регіонах. Ці обмеження впроваджуються з міркувань безпеки та можуть змінюватися залежно від обставин.