На Київщині затримано браконьєра з великим уловом (фото)

glavcom.ua
На Київщині затримано браконьєра з великим уловом (фото)
Попередньо сума встановлених збитків державі становить понад 90 тис. грн
фото: Національна поліція України/Facebook

Чоловік використовував сітки для вилову водних біоресурсів попри чинну заборону у зв’язку з періодом нересту

На Вишгородщині правоохоронці задокументували факт незаконного вилову риби, що завдав державі збитків на суму понад 90 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Повідомляється, що під час патрулювання території поблизу річки Ірпінь правоохоронці виявили 56-річного чоловіка, який використовував сітки для вилову водних біоресурсів, попри чинну заборону у зв’язку з періодом нересту.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, яка провела огляд та вилучила знаряддя лову та незаконно добуту рибу як речові докази. За цим фактом дізнавачі, під процесуальним керівництвом Вишгородської окружної прокуратури, розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 249 Кримінального кодексу України, що стосується незаконного зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом.

Правоохоронці провели огляд місця події та вилучили речові докази
фото: Національна поліція України/Facebook

Наразі встановлюються всі обставини події, а поліція Київщини наголошує на обов’язковому дотриманні норм природоохоронного законодавства та правил рибальства під час нерестового обмеження. 

Нагадаємо, у Києві зафіксували порушення з незаконного вилову риби та раків. На річці Роставиця в межах населеного пункту Трушки Білоцерківського району Київської області браконьєр наловив двома сітками 29 раків, вісім сріблястих карасів, шість окунів, шість плоскирок, три плітки, два судака та два йоржа. 

До слова, у селищі Гостомель правоохоронці викрили 41-річного чоловіка, який займався незаконним виловом водних біоресурсів. Під час патрулювання поблизу водойми поліцейські виявили чоловіка, який за допомогою сіток та гумового човна незаконно виловив рибу в період нересту. Попередньо, сума встановлених збитків державі становить понад 158 тис. грн.

