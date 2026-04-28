Рибальство під час нересту: на Київщині браконьєр завдав збитків на понад 150 тис. грн

Ірина Міллер

Громадянин здійснював вилов риби у період дії нерестової заборони, використовуючи сітки з ліски
фото: Державна екологічна інспекція Столичного округу

На річці Роставиця Білоцерківського району Київської області екологи виявили порушення правил рибальства на суму понад 152 тис. грн

Інспектори Пункту екологічного контролю ДЕІ Столичного округу зафіксували порушення з незаконного вилову риби та раків. На річці Роставиця в межах населеного пункту Трушки Білоцерківського району Київської області браконьєр наловив двома сітками 29 раків, вісім сріблястих карасів, шість окунів, шість плоскирок, три плітки, два судака та два йоржа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну екологічну інспекцію Столичного округу.

За розрахунками, сума збитків, заподіяних рибному господарству, становить понад 152 тис. грн.

«Зважаючи на значний розмір шкоди та використання заборонених знарядь лову, на місце події викликали слідчо-оперативну групу. Наразі вирішується питання щодо порушення кримінального провадження», – повідомляє Держекоінспекція Столичного округу.

Рибалка здійснював вилов риби у період дії нерестової заборони, використовуючи дві сітки з ліски
У інспекції нагадали, що на період нересту встановлено повну заборону на промислове рибальство, пересування моторних човнів та використання будь-яких сіткових знарядь лову. Любительський вилов дозволено виключно з берега однією вудкою з одним гачком поза межами нерестовищ із суворим дотриманням добових норм.

За порушення цих правил передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафів, а за завдання значних збитків екосистемі – кримінальна відповідальність та відшкодуванням шкоди за кожну незаконно виловлену рибину чи рака.

Нагадаємо, у селищі Гостомель правоохоронці викрили 41-річного чоловіка, який займався незаконним виловом водних біоресурсів. Під час патрулювання поблизу водойми поліцейські виявили чоловіка, який за допомогою сіток та гумового човна незаконно виловив рибу в період нересту. Попередньо, сума встановлених збитків державі становить понад 158 тис. грн.

Теги: Київщина рибальство риба штраф

Читайте також

Дрони атакували Київщину
Окупанти атакували Київщину: є поранений
28 березня, 23:52
Окупанти знищили житлові будинки у Бородянці в 2022 році під час окупації
Річниця звільнення Бучі: як місто пережило окупацію (фото)
31 березня, 10:19
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київщина: графіки відключення світла 3 квітня 2026 року
2 квiтня, 20:17
Сила удару була такою, що обидві автівки викинуло за межі проїжджої частини
ДТП на трасі Київ-Овруч: після зіткнення автівки перетворилися на брухт (фото)
6 квiтня, 16:31
Білі лелеки були помічені біля меморіалу «Зірка Полин» у центрі міста Чорнобиль
До Чорнобиля вперше за 20 років повернулися білі лелеки (фото)
7 квiтня, 10:05
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київщина: графіки відключення світла 9 квітня 2026 року
8 квiтня, 20:33
Правоохоронці з’ясували, що до підриву причетні двоє молодиків: 23-річний житель Броварів та 17-річний мешканець Чернівецької області
Теракт у Броварах: затримано двох агентів РФ, причетних до вибуху
14 квiтня, 15:21
У Білоцерківському районі спалахнула пожежа на підприємстві
На Київщині внаслідок атаки РФ загорілось підприємство
15 квiтня, 23:35
Встановлено, що могильні хрести імпортувалися з Китаю приблизно по 12 тис. грн за одиницю, тоді як до місцевого бюджету їх поставили майже по 80 тис. грн за кожен
На Київщині викрито схему заробітку на могильних хрестах для військових
17 квiтня, 14:54

Уночі 29 та 30 квітня в Києві очікуються заморозки: оголошено жовтий рівень небезпечності
На Київщині чоловік катував двох дітей співмешканки: що вирішив суд
Рибальство під час нересту: на Київщині браконьєр завдав збитків на понад 150 тис. грн
Продав дитяче порно через месенджер: оголошено підозру 26-річному киянину
Останні каси столичного метро припиняють роботу з 28 квітня: як купити квиток
Київ прощається з Любомирою Кеплер: лікаркою, яка покинула Німеччину заради Майдану

Міністр освіти назвав найпопулярніші предмети НМТ-2026
Сьогодні, 13:20
Двоє поляків напали з ножем на українця під час продажу авто
Сьогодні, 12:40
Українці у Німеччині можуть втратити виплати за відмову від роботи
Сьогодні, 12:15
В Україні місцями дощитиме: погода на 28 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
«Зоря» впевнено здолала «Верес» на фініші туру Прем'єр-ліги
Вчора, 17:30
Півзахисник молодіжної збірної України оформив ефектний гол у чемпіонаті Німеччини
Вчора, 16:45

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
