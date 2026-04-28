Рибальство під час нересту: на Київщині браконьєр завдав збитків на понад 150 тис. грн

На річці Роставиця Білоцерківського району Київської області екологи виявили порушення правил рибальства на суму понад 152 тис. грн

Інспектори Пункту екологічного контролю ДЕІ Столичного округу зафіксували порушення з незаконного вилову риби та раків. На річці Роставиця в межах населеного пункту Трушки Білоцерківського району Київської області браконьєр наловив двома сітками 29 раків, вісім сріблястих карасів, шість окунів, шість плоскирок, три плітки, два судака та два йоржа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну екологічну інспекцію Столичного округу.

За розрахунками, сума збитків, заподіяних рибному господарству, становить понад 152 тис. грн фото: Державна екологічна інспекція Столичного округу

«Зважаючи на значний розмір шкоди та використання заборонених знарядь лову, на місце події викликали слідчо-оперативну групу. Наразі вирішується питання щодо порушення кримінального провадження», – повідомляє Держекоінспекція Столичного округу.

Рибалка здійснював вилов риби у період дії нерестової заборони, використовуючи дві сітки з ліски фото: Державна екологічна інспекція Столичного округу

У інспекції нагадали, що на період нересту встановлено повну заборону на промислове рибальство, пересування моторних човнів та використання будь-яких сіткових знарядь лову. Любительський вилов дозволено виключно з берега однією вудкою з одним гачком поза межами нерестовищ із суворим дотриманням добових норм.

За порушення цих правил передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафів, а за завдання значних збитків екосистемі – кримінальна відповідальність та відшкодуванням шкоди за кожну незаконно виловлену рибину чи рака.

