Яке релігійне свято відзначається 25 травня 2026: традиції, молитва та прикмети

25 травня – Третє віднайдення голови святого пророка Івана Хрестителя

25 травня віряни вшановують пам'ять третього віднайдення чесної голови святого пророка, предтечі й хрестителя Господнього Йоана.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 25 травня 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

Третє віднайдення голови святого пророка Івана Хрестителя

25 травня у церковному календарі – Третє віднайдення глави Івана Предтечі. За переказами, під час іконоборчих гонінь у VIII столітті, голову Івана Предтечі було приховано, а на початку IX століття вона була перевезена до міста Комани, неподалік сучасного Сухумі. 842 року главу перенесли до Константинополя, і згодом, під час Четвертого хрестового походу, католицький священнослужитель Валлон де Сартон знайшов лицьову частину глави в одному з палаців Константинополя.

Третє віднайдення відбулося 850 року, коли святий Ігнатій після Божого об’явлення дізнався про місце, де була закопана голова. Срібну посудину зі святою головою урочисто перенесли до Царгорода.

Існує багато версій щодо місця перебування справжньої голови Іоанна Предтечі. Деякі джерела стверджують, що вона може перебувати у монастирі святого Сильвестра в Римі, в мечеті Омейядів у Дамаску, в Нагірному Карабаху в Вірменії, на Афоні, але найбільш ймовірним місцем знаходження вважається собор Ам’єнської Богоматері у Франції.

Молитва дня

О, святий Хрестителю Христовий, Предтече і Хрестителю Господній! До тебе вдаюся, не відкинь мене від твого заступництва, не покинь мене, що впав у гріхи численні. Очисти душу мою покаянням, онови мене духовним світлом, очисти мене, гріхами оскверненого, і допоможи ввійти в Царство Небесне. Амінь.

Народні вірування та прикмети

За народними спостереженнями, погода 25 травня могла підказати, якими будуть літо та врожай.

Основні народні прикмети 25 травня:

Багато роси на траві – буде хороший урожай.

Якщо на горобині багато квітів, то вродить зерно.

Гримить грім – будуть сильні дощі

Що не можна робити 25 травня: