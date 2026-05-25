Голова міграційної служби назвала причини, через які іноземцям відмовляють у в’їзді в Україну

Іванна Гончар
glavcom.ua
В Україні планують змінити сам механізм оформлення документів для іноземних працівників
фото: El Heraldo de Saltillo
Наталя Науменко: «Загальна кількість відмов в оформленні посвідок складає близько 5-7% відсотків»

Одними з найпоширеніших причин відмови іноземцям у в’їзді в Україну є підроблені документи чи неправдива інформація в анкетах. Найчастіше такі випадки фіксують серед громадян Індії та Бангладешу. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла голова Державної міграційної служби Наталія Науменко.

Очільниця відомства додала, що перевіряються також і наявність судимостей, і рівень освіти.

«Якщо людина заявляє, що є айтішником і їде працювати в IT-компанію, то на співбесіди в посольстві її питають про освіту, де та ким вона працювала останні рік-два. Якщо особа не може цього зрозуміло пояснити, звісно, це є підставою для відмови в отриманні візи», – сказала вона.

За словами Науменко, загальна кількість відмов в оформленні посвідок складає близько 5-7% відсотків.

«Загалом показник у 7–9% відмов – абсолютно нормальний для державної процедури з фільтрацією недостовірних заяв. Це не «бар’єр», а індикатор дієвого контролю. Відмови мотивовані виключно законом та можуть оскаржуватися у судовому порядку», – повідомила вона.

Посадовиця розповіла, що зараз обговорюється можливе здешевлення дозволів на працевлаштування для іноземців, які оформлюють роботодавці. Нині ця процедура є дорогою та складною, особливо з урахуванням логістичних витрат, тому влада розглядає варіанти спрощення системи.

Також в Україні планують змінити сам механізм оформлення документів для іноземних працівників. Для цього Державна міграційна служба України спільно з Міністерством внутрішніх справ України розробили євроінтеграційний законопроєкт, який уже перебуває у Верховній Раді.

Документ передбачає запровадження єдиного дозволу на працевлаштування та створення спільної цифрової платформи для держави, роботодавців та іноземців. Завдяки цьому обмін інформацією між усіма структурами має стати простішим, а людям не доведеться оформлювати документи через різні установи.

«Але це не означає, що будуть менш прискіпливо перевірятися документи, тому що у нас все-таки пріоритет – це безпека нашої держави. І коли іноземець в'їжджає на територію України, всі органи, які його перевіряли та давали дозвіл на в’їзд, несуть за це відповідальність. Тому безпекова складова не нівелюється, а навпаки посилюється», – підсумувала Науменко.

До слова, «Главком» поспілкувався зі спеціалістами з протидії дезінформації, міграційної політики та демографії, щоб розібратися: звідки ростуть ноги у цієї антимігрантської істерії, кому може бути вигідне роздмухування цієї теми та чи справді у країну в гарячій фазі війни стоїть черга охочих іноземців.

Раніше повідомлялось, що російська пропаганда запустила нову порцію фейків про нібито масове завезення індусів, пакистанців та інших мігрантів до України. У соцмережах і Telegram-каналах активно поширюють фото, відео та згенеровані штучним інтелектом зображення, які мають створити враження, ніби українців «заміщують» іноземцями

