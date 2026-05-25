День Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації: історія свята та вітання

День Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України присвячений людям, які забезпечують зв’язок за будь-яких обставин

Сьогодні, 25 травня, Україна відзначає День Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації. «Главком» підготував велику добірку найкращих привітань із цим днем у віршах, прозі та яскравих листівках.

Зміст

Історія заснування свята

День Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України присвячений людям, які забезпечують зв’язок за будь-яких обставин – навіть у складних умовах, під загрозами чи технічними труднощами.

Свято запроваджено у 2021 році указом президента Володимира Зеленського. «Ураховуючи значення Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України для забезпечення національної безпеки та захисту державного суверенітету України, її інформаційного простору, постановляю: установити в Україні професійне свято – День Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, яке відзначати щорічно 25 травня», – наголосив глава держави.

Скільки заробляють фахівці з кіберзахисту

Доходи у цій сфері дуже різні – залежно від того, військовослужбовець людина чи держслужбовець, і від спеціалізації.

Посадовий оклад голови Держспецзв'язку становить 35 700 грн, заступника – 32 200 грн. Водночас заступники зі статусом держслужбовця отримують 67 159 грн – більш ніж удвічі більше. До окладів додаються надбавки за інтенсивність служби (до 100%), за роботу в умовах режимних обмежень, за військове звання та вислугу років.

Мінімальне грошове забезпечення солдата-рекрутера – 20 130 грн. Фахівці з технічними навичками в оборонному секторі отримують понад 70 000 грн.

Для військовослужбовців, які працюють у сфері кібербезпеки, передбачена щомісячна винагорода до 100% посадового окладу. Цивільні спеціалісти можуть отримувати надбавку за особливий характер роботи – до 50% окладу.

Привітання

День Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України – це свято мужніх і відданих людей, які щодня стоять на варті інформаційної безпеки нашої держави. У часи жорстокої агресії Росії проти України роль ДССЗІУ важко переоцінити. Саме завдяки їхній самовідданій праці ми маємо стійкий зв'язок, захист від кібернападів та збереження критично важливої інформації. Щиро вітаємо співробітників ДССЗІУ з професійним святом! Бажаємо вам міцного здоров'я, невичерпної енергії, мудрості та нових здобутків на благо України!

Вітаємо всіх військовослужбовців і працівників Служби з професійним святом! Кожен з вас і в тилу, і на полі бою щоденно робить вагомий внесок у протистояння ворогу.

З Днем Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації! Ваша робота – це сотні тисяч дронів для українських захисників, які ефективно нищать російську техніку та живу силу ворога і на передовій, і за тисячі кілометрів від лінії фронту. Дякуємо кожному з вас за недоспані ночі, за роботу без вихідних, за вміння швидко приймати непрості, але ефективні рішення, за те, що не здаєтеся навіть у найскладніші моменти та вірите в нашу перемогу!

Держспецзв’язок сьогодні – без перебільшення – це велика команда професіоналів, відданих своїй справі, а нерідко й справжніх героїв, готових віддати життя за рідну країну. Дякуємо кожному, хто боронить український кіберпростір і щодня протистоїть ворожим хакерам, хто забезпечує надійним зв’язком президента, вищих посадових осіб держави, військових, цивільне населення. Усім – хто захищає український інформаційний простір, працює над посиленням захисту критичної інфраструктури та виконує інші надважливі завдання, зокрема і на передовій.

Нагадаємо, 25 травня відзначається День Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, День хіміка та Міжнародний день зниклих дітей.