Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

День Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації: історія свята та вітання

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
День Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації: історія свята та вітання
Військовослужбовці та працівники Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації відзначають своє професійне свято
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

День Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України присвячений людям, які забезпечують зв’язок за будь-яких обставин

Сьогодні, 25 травня, Україна відзначає День Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації. «Главком» підготував велику добірку найкращих привітань із цим днем у віршах, прозі та яскравих листівках.

Зміст

Історія заснування свята

День Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України присвячений людям, які забезпечують зв’язок за будь-яких обставин – навіть у складних умовах, під загрозами чи технічними труднощами.

Свято запроваджено у 2021 році указом президента Володимира Зеленського. «Ураховуючи значення Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України для забезпечення національної безпеки та захисту державного суверенітету України, її інформаційного простору, постановляю: установити в Україні професійне свято – День Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, яке відзначати щорічно 25 травня», – наголосив глава держави.

Скільки заробляють фахівці з кіберзахисту

Доходи у цій сфері дуже різні – залежно від того, військовослужбовець людина чи держслужбовець, і від спеціалізації.

Посадовий оклад голови Держспецзв'язку становить 35 700 грн, заступника – 32 200 грн. Водночас заступники зі статусом держслужбовця отримують 67 159 грн – більш ніж удвічі більше. До окладів додаються надбавки за інтенсивність служби (до 100%), за роботу в умовах режимних обмежень, за військове звання та вислугу років.

Мінімальне грошове забезпечення солдата-рекрутера – 20 130 грн. Фахівці з технічними навичками в оборонному секторі отримують понад 70 000 грн.

Для військовослужбовців, які працюють у сфері кібербезпеки, передбачена щомісячна винагорода до 100% посадового окладу. Цивільні спеціалісти можуть отримувати надбавку за особливий характер роботи – до 50% окладу.

Детальніше про те, скільки заробляють фахівці з кіберзахисту читайте у матеріалі «Главкома» за посиланням.

Привітання

День Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України – це свято мужніх і відданих людей, які щодня стоять на варті інформаційної безпеки нашої держави. У часи жорстокої агресії Росії проти України роль ДССЗІУ важко переоцінити. Саме завдяки їхній самовідданій праці ми маємо стійкий зв'язок, захист від кібернападів та збереження критично важливої інформації. Щиро вітаємо співробітників ДССЗІУ з професійним святом! Бажаємо вам міцного здоров'я, невичерпної енергії, мудрості та нових здобутків на благо України!

Вітаємо всіх військовослужбовців і працівників Служби з професійним святом! Кожен з вас і в тилу, і на полі бою щоденно робить вагомий внесок у протистояння ворогу.

З Днем Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації! Ваша робота – це сотні тисяч дронів для українських захисників, які ефективно нищать російську техніку та живу силу ворога і на передовій, і за тисячі кілометрів від лінії фронту. Дякуємо кожному з вас за недоспані ночі, за роботу без вихідних, за вміння швидко приймати непрості, але ефективні рішення, за те, що не здаєтеся навіть у найскладніші моменти та вірите в нашу перемогу!

Держспецзв’язок сьогодні – без перебільшення – це велика команда професіоналів, відданих своїй справі, а нерідко й справжніх героїв, готових віддати життя за рідну країну. Дякуємо кожному, хто боронить український кіберпростір і щодня протистоїть ворожим хакерам, хто забезпечує надійним зв’язком президента, вищих посадових осіб держави, військових, цивільне населення. Усім – хто захищає український інформаційний простір, працює над посиленням захисту критичної інфраструктури та виконує інші надважливі завдання, зокрема і на передовій.

Нагадаємо, 25 травня відзначається День Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, День хіміка та Міжнародний день зниклих дітей.

Читайте також:

Теги: кібербезпека свята свято

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кожна деталь параду Путіна підкреслює, що ресурс «непереможності» повністю вичерпано
Путін в облозі власних страхів: що показав парад 9 травня
11 травня, 16:36
Колісна артилерійська установка 2С43 «Мальва»
Українські бійці уразили рідкісну установку ворога (відео)
1 травня, 15:59
Politico: Ворожість Трампа допомогла Європі та Україні зміцнити зв'язки
Politico: Ворожість Трампа допомогла Європі та Україні зміцнити зв'язки
3 травня, 01:45
Спецпризначень розповів, яких людей не вистачає в армії
Командир спецпідрозділу «Омега» назвав головний дефіцит на фронті
8 травня, 11:22
Народний художник України Іван Марчук
Художник Іван Марчук отримав державну нагороду
12 травня, 21:24
Разова грошова виплата до Дня Незалежності України здійснюється до 24 серпня 2026 року
Уряд затвердив грошові виплати до Дня Незалежності: хто отримає
14 травня, 17:48

Суспільство

День Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації: історія свята та вітання
День Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації: історія свята та вітання
Серце 26-річного захисника зупинилося в лікарні. Згадаймо Павла Бурбу
Серце 26-річного захисника зупинилося в лікарні. Згадаймо Павла Бурбу
Браконьєри незаконно виловили червонокнижну рибу в заповіднику
Браконьєри незаконно виловили червонокнижну рибу в заповіднику
Голова міграційної служби назвала причини, через які іноземцям відмовляють у в’їзді в Україну
Голова міграційної служби назвала причини, через які іноземцям відмовляють у в’їзді в Україну
25 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 25 травня 2026: традиції, молитва та прикмети
Яке релігійне свято відзначається 25 травня 2026: традиції, молитва та прикмети

Новини

В окремих областях України дощитиме з грозами: погода на 25 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Знак з небес: Кубок Росії розвалився під час нагородження
Вчора, 22:40
РФ поставила «Орєшнік» на конвеєр: аналітики Defence Express попередили про зростання загрози
Вчора, 13:43
На південному сході України очікуються грози: погода на 24 травня 2026 року
Вчора, 05:59
Україна відзначає День морської піхоти: цікава історія свята
23 травня, 09:23
Україна відзначає День Героїв: історія свята
23 травня, 08:55

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua