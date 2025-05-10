Сторічна жителька Тернопільщини здивувала секретом довголіття

«Я виховувала дітей і любила їх. З чоловіком жила і добре, і недобре», – поділилася ювілярка

Жителька Золотого Потоку Чортківського району на Тернопільщині Ганна Храпко відзначила столітній ювілей. У свої роки жінка співає та очікує на завершення російсько-української війни. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

У юному віці, під час Другої світової війни, Ганну Храпко вивезли до Німеччини.

«Не знаю, чи я вже мала 16 років, чи 15, вийшла на вулицю, і мене забрали в Німеччину. І моя мама не знала, де я. Шукала мене. Не знайшла. Аж я їй написала, де я є. Робота дуже тяжка для мене була. Приходять вагони з цементом. Наглядачі дають нас до того вагона. І одна людина стоїть перед дверцями, дві – на вагон. Ми подаємо тій на плечі мішок цементу, і вона носить на фабрику. А ми підносили ще ближче, бо він стояв над нами і ми мали робити», – пригадує ювілярка.

У Німеччині жінка жила до завершення Другої світової війни.

Ганна Храпко розповідає про своє життя фото: suspilne.media

«Приїхала додому, а німці все пограбували. Забрали корову, кури, обчистили все», – каже жінка.

Коли повернулася до Золотого Потоку, вийшла заміж. Разом з чоловіком виховала трьох дітей.

«Я виховувала дітей і любила їх. З чоловіком жила і добре, і недобре. Бо ми будувались із праці рук. Із-за того було складно, була сварка. Але так життя пройшло добре», – говорить Ганна Храпко.

Жінка вважає, що секрет її довголіття – у пісні:

«Я тяжко робила і співала. Біда була, бо не було що їсти, але я співала. Забувала про все».

Столітній ювілей відзначила жителька Золотого Потоку

Після того, як Ганна Храпко задмухала свічки на святковому торті, розповіла, яке бажання загадала: «Щоб я ще зо два роки прожила. Я ще стільки хочу прожити, щоб подивитися, як та наша Україна буде ґаздувати. Хочу це бачити».

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