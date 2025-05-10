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Сторічна жителька Тернопільщини здивувала секретом довголіття

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Сторічна жителька Тернопільщини здивувала секретом довголіття
Ганна Храпко задмухала свічки на святковому торті та розповіла, яке бажання загадала
фото: suspilne.media

«Я виховувала дітей і любила їх. З чоловіком жила і добре, і недобре», – поділилася ювілярка

Жителька Золотого Потоку Чортківського району на Тернопільщині Ганна Храпко відзначила столітній ювілей. У свої роки жінка співає та очікує на завершення російсько-української війни. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

У юному віці, під час Другої світової війни, Ганну Храпко вивезли до Німеччини.

«Не знаю, чи я вже мала 16 років, чи 15, вийшла на вулицю, і мене забрали в Німеччину. І моя мама не знала, де я. Шукала мене. Не знайшла. Аж я їй написала, де я є. Робота дуже тяжка для мене була. Приходять вагони з цементом. Наглядачі дають нас до того вагона. І одна людина стоїть перед дверцями, дві – на вагон. Ми подаємо тій на плечі мішок цементу, і вона носить на фабрику. А ми підносили ще ближче, бо він стояв над нами і ми мали робити», – пригадує ювілярка.

У Німеччині жінка жила до завершення Другої світової війни.

Ганна Храпко розповідає про своє життя
Ганна Храпко розповідає про своє життя
фото: suspilne.media

«Приїхала додому, а німці все пограбували. Забрали корову, кури, обчистили все», – каже жінка.

Коли повернулася до Золотого Потоку, вийшла заміж. Разом з чоловіком виховала трьох дітей.

«Я виховувала дітей і любила їх. З чоловіком жила і добре, і недобре. Бо ми будувались із праці рук. Із-за того було складно, була сварка. Але так життя пройшло добре», – говорить Ганна Храпко.

Жінка вважає, що секрет її довголіття – у пісні:

«Я тяжко робила і співала. Біда була, бо не було що їсти, але я співала. Забувала про все».

Столітній ювілей відзначила жителька Золотого Потоку

Після того, як Ганна Храпко задмухала свічки на святковому торті, розповіла, яке бажання загадала: «Щоб я ще зо два роки прожила. Я ще стільки хочу прожити, щоб подивитися, як та наша Україна буде ґаздувати. Хочу це бачити».

Раніше епігенетик назвав звички українців, які скорочують життя. Науковець розповів, від чого слід відмовитися, аби прожити якомога довше.

Також 103-річна жінка із Великої Британії назвала секрет свого довголіття. Вона стверджує, що вся справа в рибі та овочax.

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Теги: Україна жінка ювілей довголіття

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