Буданов пояснив, кого в першу чергу Україна повертатиме із російського полону

Кирило Буданов: «Ми будемо намагатися дотримуватися наступних принципів: перше – повертати в першу чергу всіх важкопоранених та тяжкохворих. Друге – всіх жінок, третє – всіх, хто знаходиться в полоні вже довгий час»

Україна із російського полону у першу чергу важко поранених, жінок, тих, хто перебуває в полоні вже довгий час та воїнів з «Азовсталі» Про це заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Будановна спільному брифінгу з керівниками Міноборони, МВС, ГУР МОУ, СЗР та Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

«Ми будемо намагатися дотримуватися наступних принципів: перше – повертати в першу чергу всіх важкопоранених та тяжкохворих. Друге – всіх жінок, третє – всіх, хто знаходиться в полоні вже довгий час. Чим довше він знаходиться в полоні, на жаль, тим більше ми будемо займатися тим, що будемо максимально зусиль прикладати на повернення такої людини. Четверте – особливу роль для нас займає трагічний епізод - це події на «Азовсталі». Тож питанню повернення тих, хто був на «Азовсталі» ми приділяємо особливу увагу. Так само ми будемо докладати максимум зусиль для повернення всіх інших цивільних бранців, які знаходяться в полоні, як з початку повномасштабного вторгнення, так і тих, хто вже біля 10 років там знаходиться. Не будемо забувати про кримських татар і інших груп, на які ми так само звертаємо увагу. Такі рішення будуть прийняті сьогодні. Вони будуть втіленні в життя» – сказав Буданов.

Як повідомлялося, спецпризначенці Служби безпеки провели наймасовіше взяття ворога в полон, яке вдалося здійснити за один раз. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерела в СБУ. Воїни захопили та зачистили розгалужений, бетонований та якісно укріплений зі всіх сторін ротний опорний пункт – з підземними комунікаціями та приміщеннями для проживання особового складу, столовою, зброярнею та навіть банею. Противник не збирався здаватись в полон, провізії та боєприпасів було більш ніж достатньо.