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Росія боїться швидкого просування ЗСУ на Курщині – ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Росія боїться швидкого просування ЗСУ на Курщині – ISW
фото з відкритих джерел

Російські сили намагаються запобіжно захистити важливі наземні лінії зв’язку

Українські операції в Курській області створюють відчутний вплив на оборону, логістику та безпеку в Росії. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що росіяни будують укріплення, які розташовані приблизно за 17 кілометрів на північ від найдальшої заявленої межі українського просування в Курській області. Це свідчить про те, що російські сили стурбовані можливим продовженням і швидким механізованим просуванням українців на північ у Курській області. 

Зазначається, що російські сили особливо стурбовані головними магістралями та, ймовірно, намагаються запобіжно захистити важливі наземні лінії зв’язку , щоб перешкодити українським маневрам, особливо вздовж маршрутів E38 і 38K. 

Операції України в Курській області також впливають на матеріально-технічне забезпечення російської залізниці.

Громада залізничників Білорусі заявила 13 серпня, що її внутрішні джерела повідомляють, що російська державна залізнична компанія «РЖД» повідомила білоруську державну залізничну компанію «БЗ» про припинення слідування поїздів з усіх вокзалів Білоруської залізниці на станції Орловсько-Курської гілки Московської залізниці з 12 серпня у зв’язку з «масштабною оперативною перекидкою військ у напрямку Курської області» та рухом вантажних поїздів військового призначення. 

Нагадаємо, поблизу міста Льгов у Курській області Росії з’явилася велика траншея, яка може слугувати новим оборонним рубежем після прориву ЗСУ. Траншею вирили біля головної автомагістралі 38К-017 Курськ-Льгов-Рильськ та залізничної лінії.

Як повідомлялося, Інститут вивчення війни вважає, що українські військові взяли під контроль 41 населений пункт в Курській області. Водночас 13 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що українські сили контролюють 74 населені пункти Курської області. 

До слова, Росія почала виводити частину своїх військ з території України у відповідь на вторгнення українських сил до Курської області. 

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Теги: росія війна місто росіяни Курщина

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