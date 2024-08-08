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Бої в Курській області: радник Єрмака вніс ясність

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Бої в Курській області: радник Єрмака вніс ясність
За словами радника глави Офісу президента, саме Путін є автором концепції «саморуйнування Росії»
фото: Facebook/Генштаб

Подоляк вважає, що причиною будь-якої ескалації на території Курської області є факт агресії Росії проти України

Агресія з боку Росії стала причиною початку боїв у Курської області. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

«Причина будь-якої ескалації, обстрілів, бойових дій, вимушених евакуацій, руйнування звичних форматів життя, зокрема й на території самої Росії, включно з Курською та Білгородською областями, лише одна: сам факт безумовної агресії Росії – її спроба захопити чужі території та зневага до норм міжнародного права, які чітко фіксують принципи суверенітету й територіальної цілісності», – каже він.

Як зазначив Подоляк, саме диктатор Володимир Путін є автором концепції «саморуйнування Росії». Країна-терорист вважала, що заборонні норми права не поширюються, у зв'язку з чим вона нібито має право безкарно атакувати території сусідів й вимагати «недоторканності своїх територій».

«Але війна – це ж бо війна, у якої свої правила і в якій агресор завжди пожинає відповідні плоди», – додав радник Єрмака.

Нагадаємо, українська армія зайшла на територію Курської області приблизно о восьмій ранку 6 серпня. Саме так повідомили в Міноборони РФ. До вечора 7 серпня Збройні сили України взяли під свій контроль щонайменше 11 населених пунктів під Курськом, а також газовимірювальну станцію «Суджа», яка забезпечує приблизно половину поставок «Газпрому» в Європу. Після чого підскочили ціни на газ на світовому ринку.

Відучора російські пабліки повідомляють про досить стрімке просування ЗСУ в Курській області. Українська сторона зберігає мовчання. Тим часом російські ЗМІ повідомляють про те, що ЗСУ зайняли низку населених пунктів у Суджанському районі Курської області.

До відома, російські пропагандисти визнають, що ситуація в Курській області доволі напружена, українські сили дійсно активно наступають і проводять військову операцію на території РФ. Також міноборони країни-агресорки визнає, що в Курській області тривають бої з підрозділами Збройних сил України.

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Теги: путін росія Михайло Подоляк радник війна Офіс президента

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