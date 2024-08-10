Герасимов набрехав Путіну щодо ситуації на Курщині

Герасимов доповів Путіну, що на територію РФ увійшла лише тисяча солдатів ЗСУ

Нездатність росіян протистояти ЗСУ змусила нервувати як лідера Кремля, так і все командування армії окупантів

Начальник генштабу збройних сил РФ Валерій Герасимов набрехав диктатору Володимиру Путіну, коли доповідав про ситуацію в Курській області. Це помітив журналіст «Новой газеты» Валерій Ширяєв, пише The Moscow Times.

Під час засідання ради безпеки, яке відбулося 7 серпня, Герасимов доповів Путіну, що на територію РФ увійшло близько тисячі солдатів ЗСУ. Хоча вже на той момент воєнкори та інші пропагандисти називали більшу цифру.

«Найцікавіше почалося потім, коли через добу офіційні повідомлення міноборони показали «втрати» української армії на території Курської області. Тисяча людей. Тобто, тисяча зайшла, а за добу тисяча вже вбита та поранена, за звітами міноборони. Це як так? А решта? Хто ж там воює? Путін на цій нараді слухав неправдиву інформацію», – зауважив Ширяєв.

За інформацією джерел, нездатність росіян протистояти ЗСУ змусила нервувати Володимира Путіна і все російське командування.

Нагадаємо, у Курській області бойові дії ведуться за кілька десятків кілометрів від Курчатова, де розташована Курська АЕС. ЗСУ взяли населені пункти Козачія Локня, Мирний, Круглик і Бондарівка. На півдні українські з'єднання увійшли в Мартинівку і зв'язали там війська в бою. Одночасні бої велися при вході в Коренево, а також робилися спроби зайняти Ольгівку з Крем'яним.

Крім того, сьогодні з'явилося відео, де українські бійці знімають російський прапор із адмінбудівлі в селі Свердликове Курської області РФ.

Відомо, що російський диктатор Володимир Путін провів оперативну нараду з постійними членами Радбезу через ситуацію на Курщині.

До слова, Міністерство оборони РФ вже не заперечує, що бої у Курській області РФ дійшли до міста Суджа.

Також міністерство оборони РФ виділило додаткові реактивні системи залпового вогню, артилерію і важку гусеничну техніку для знищення підрозділів ЗСУ в Суджанському районі.