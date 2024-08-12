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У Курській області вертоліт РФ обстріляв колону окупантів (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Курській області вертоліт РФ обстріляв колону окупантів (фото)
Унаслідок атаки було знищено САУ 2С19М2 «Мста-С»
фото: Соцмережі

Колону РФ було розбито біля населеного пункту Кривицькі Буди, у Бєловському районі Курської області

У Курській області гелікоптер РФ Ка-52М атакував російську колону військ, внаслідок чого було знищено САУ 2С19М2 «Мста-С» Про це повідомив нардеп від «Слуги народу» і член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Андрій Мисягін, а також декілька російських телеграм-каналів.

У Курській області вертоліт РФ обстріляв колону окупантів (фото) фото 1

Колону ЗС РФ було розбито біля населеного пункту Кривицькі Буди, у Бєловському районі Курської області. Ця територія знаходиться за 30 км від окупованої Україною території РФ.

Як пише Telegram-канал Astra, у момент удару z-канали стверджували, що знищена техніка – українська і таким чином зупинено наступ у Біловському районі регіону 11 серпня. Однак потім стало відомо, що знищена техніка належить російським окупантам.

5 фото
На весь екран

Зараз повідомлення росЗМІ, що Ка-52М атакував колону, видалено. Але кілька фото і скриншотів залишилися. Видно, що в повідомленні писали про знищені БМП і САУ. Цікаво, що росЗМІ також повідомляли, що вищевказана САУ вела вогонь по «мирних жителях» .

Після того як з'ясувалося, що це була російська колона, пости зникли.

Раніше повідомлялося, що у мережі з'явилися фото колони ЗС РФ, яку знищили ракетами у Курській області. 

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Теги: росія війна Курщина

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