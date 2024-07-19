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Уночі безпілотники атакували Курськ (відео)

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Уночі безпілотники атакували Курськ (відео)
Влада Курська заявила про успішну роботу російської ППО
фото ілюстративне

Місцеві мешканці чули до десяти вибухів

У ніч на 19 липня над російським Курском пролунала серія вибухів. Очільник Курської області РФ Олексій Смирнов заявив, що місто атакували безпілотники. 

Місцеві жителі розповіли, що в небі над Курськом було чути від семи до 10 вибухів. Від гучного звуку спрацювали сигналізації автомобілів. Наразі інформації про наслідки та постраждалих немає.

Олексій Смирнов повідомив, що небі над Курською областю працює ППО і закликав не наближатися до уламків БпЛА і не чіпати їх.

О 2:28 Смирнов повідомив, що російська ППО збила шість українських БпЛА літакового типу, а згодом поінформував про ще п'ять збитих безпілотників.

Нагадаємо, в селищі Коренево Курської області Росії після атаки дронів загорівся завод низьковольтної апаратури. Площа пожежі склала 400 кв. м. Місцевий губернатор заявив про те, що цієї ночі «український коптер скинув вибуховий пристрій на територію заводу низьковольтних апаратів».

До слова, Курську область 14 липня нібито атакували дрони. У місті Суджа розпочалася пожежа на телевізійній вежі.

Читайте також: Очільник Курської області показав наслідки удару по заводу низьковольтної апаратури
Теги: росія вибух безпілотник

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