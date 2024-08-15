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Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

Курськ. СБУ провела одну із найзухваліших спецоперацій війни

glavcom.ua
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Воїни взяли в полон 102 військовослужбовців 488-го гвардійського мотострілецького полку збройних сил РФ та підрозділу «Ахмат»
фото: СБУ

Там, де з’являються специ Служби – гарантовано буде знищена техніка «русні»

Загальні підсумки курської операції сил оборони ще рано підводити. Однак вже можемо точно сказати, що підрозділи СБУ провели тут одну із найзухваліших спецоперацій війни. Завдяки якій Україна значно поповнила свій обмінний фонд.

Мова йде про справді унікальну подію. Воїни ЦСО «А» СБУ захопили в полон 102 бійці ворога за один раз! Наші зачистили розгалужений, бетонований та якісно укріплений зі всіх сторін ротний опорний пункт – з підземними комунікаціями та приміщеннями для проживання особового складу, столовою та зброярнею. Противник не збирався здаватись в полон, провізії та боєприпасів було більш ніж достатньо. Цікаво, що крім бійців 488-го гвардійського мотострілкового полку зс рф в полон потрапили і представники так званого «підрозділу «Ахмат».

Які висновки з цієї події?

  • Україна вже дуже серйозно поповнила свій обмінний фонд. 102 полонених, яких захопили підлеглі Малюка – це в перспективі 102 наших солдата, які будуть врятовані з російських катівень;
  • З такою швидкістю, як це зробила СБУ, ми в цій війні обмінний фонд ще не поповнювали;
  • СБУ ще раз довела, що є однією з основних структур Сил оборони. Тепер Служба не тільки затримує сотнями російських агентів в тилу, а й захоплює сотні полонених, воюючи на найважчих ділянках фронту, тепер на Курщині;
  • Проведені СБУ спецоперації мають значний вплив на хід війни. І мова йде не тільки про захоплення полонених, а і про знищення дороговартісної російської техніки.

На останньому пункті хочу зупинитись детальніше. Практично одночасно з новиною про більше сотні полонених, стало відомо, що військові контррозвідники знищили рідкісну РЛС «Каста» ціною $60 мільйонів.

Мисливці за радарами з військової контррозвідки СБУ за допомогою безпілотника вистежили дуже рідкісну й жирну російську ціль. РЛС дальнього виявлення 39Н6 «Каста-2Е2» – це очі ворожої ППО у нашому небі.

Вона працювала у глибокому тилу окупантів на Запоріжжі. Зазначу, що вартість знищеної підлеглими Малюка техніки реально йде на мільярди. Одних танків підбито вже більше тисячі. І кожна знищена одиниця техніки має підтвердження.

Там, де з’являються специ Служби – гарантовано буде знищена техніка «русні».

Отримавши новину про 102-ох полонених за одну операцію, згадав інтерв’ю Путіна 20-річної давнини. На питання американського журналіста, що сталося з підлодкою «Курськ», Путін сказав з посмішкою: «Она утонула». Тепер, якщо у диктатора запитають, де російські солдати на Курщині, він може відповідати чітко: «Они в плену. У СБУ». 

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Джерело
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Теги: війна Курщина СБУ полон окупанти

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