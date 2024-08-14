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Сили оборони впевнено просуваються в Курській області – Зеленський

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Сили оборони впевнено просуваються в Курській області – Зеленський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів  президенту щодо ситуації на всіх основних напрямках
скріншот з відео

Від початку доби українським воїнам вдалося взяти в полон сотню російських солдатів

У Курській області від початку доби українські захисники просунулися від одного до двох кілометрів на різних ділянках. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Зокрема, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів  президенту щодо ситуації на всіх основних напрямках, особливо Торецькому та Покровському, а також щодо операції в Курській області.

«На жодну секунду не забуваємо про наш схід. Доручив Головкому підсилити напрямок із пакетів, що постачаються зараз партнерами», – зазначив Зеленський.

Крім того, від початку доби українським воїнам вдалося взяти в полон 100 російських солдатів.

«Я вдячний усім причетним. Це пришвидшить повернення додому наших хлопців і дівчат», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни вважає, що українські військові взяли під контроль 41 населений пункт в Курській області. Водночас 13 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що українські сили контролюють 74 населені пункти Курської області. 

Як повідомлялося, за минулу добу українські війська просунулися на Курському напрямку від 1 до 3 км. Також стало відомо, що винищувач Повітряних сил ЗСУ вперше вдарив по позиціях росіян у Курській області. Український Су-27 атакував командний пункт росіян у селищі Тьоткіне за кілька кілометрів на північ від лінії фронту.

До слова, Росія почала виводити частину своїх військ з території України у відповідь на вторгнення українських сил до Курської області. Зокрема, країни заходу поступово позбуваються страху перед російським диктатором Володимиром Путіним через операцію ЗСУ в Курській області, а так звані «червоні лінії» диктатора більше не працюють.

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Теги: Курщина війна ЗСУ полон окупанти Володимир Зеленський Олександр Сирський

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