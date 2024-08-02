Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Будівництво головного військового цвинтаря: з'явилися реакція на статтю «Главком»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Будівництво головного військового цвинтаря: з'явилися реакція на статтю «Главком»
Перша черга будівництва меморіального кладовища обійдеться державі у 1,8 млрд грн. Вона повинна бути завершена до кінця 2025 р
фото: Національне військове меморіальне кладовище/Fаcebook

Консорціум «Білдінг Юа» створено 4 липня 2024 року – наступного дня після оголошення тендеру на будівництво І черги Національного військового меморіального кладовища

Державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» звернулася до переможця тендеру на будівництво консорціуму «Білдінг Юа», про яку вчора писав «Главком», за пояснення щодо наявності російського паспорта у одного з співвласників консорціуму. Про це повідомляє пресслужба державної установи.

«У зв'язку з інформацією, що з'явилася у ЗМІ про можливу наявність російського паспорта у одного з співвласників консорціуму, Державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» звернулася до Консорціуму «Білдінг юа» з проханням надати відповідні пояснення. Важливо відзначити, що договір підряду ще не підписаний, і його планове укладання відбудеться 6 серпня 2024 року. Зазначимо, що нині – в Україні, відповідно до реєстру OpenData, є 320 консорціумів, утворених для реалізації цільових програм, науково-технічних, будівельних проєктів тощо», – йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що нині – в Україні, відповідно до реєстру OpenData, є 320 консорціумів, утворених для реалізації цільових програм, науково-технічних, будівельних проєктів тощо.

Як раніше повідомляв «Главком» з посилання на ProZorro, Державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» 1 серпня визначилася з переможцем на будівництво І черги Національного військового меморіального кладовища у межах Гатненської територіальної громади на Київщині. Ним став консорціум «Білдінг Юа» з Києва, повідомляє «Главком» з посилання на ProZorro.

Цінова пропозиція фірми-переможця склала 1,75 млрд грн, що на 41,96 млн грн менше від очікуваної ціни замовника (1,8 млрд грн).

I черга будівництва військового кладовища включає облаштування секторів поховань, автостоянки, під’їзної дороги, огорожі, інженерних мереж, будівництво колумбарної стіни. Загалом під традиційні поховання буде відведено 12036 могил і 720 колумбарних ніш. Будівельні роботи І черги повинні бути завершені до кінця 2025 року. Перші поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі з’являться цієї осені.

За відомостями аналітичної системи Youcontrol, консорціум «Білдінг Юа» створено 4 липня 2024 року – наступного дня після оголошення тендеру на будівництво І черги Національного військового меморіального кладовища. Засновниками виступили три підприємства: «Євроелітбуд» (Одеса), «Акам» (Дніпро) і ПАТ «Броварське шляхово-будівельне управління №50» (Київська область). Кінцевими бенефіціарами консорціуму записано одеситів Олександра Ісаєва та Наталю Побережець.

Як повідомляв «Главком», меморіальне кладовище під Києвом буде розраховане на 131,2 тис. могил і 5,2 тис. колумбарних ніш, де зберігатиметься прах українських героїв. Відстань до столиці від військового кладовища – 11 км.

Читайте також:

Теги: військові тендер кладовище

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Огляд закупівель столичного метро свідчить: компанія «Автострада» Максима Шкіля отримує найбільші замовлення
У Київському метрополітені новий улюблений «пасажир» Тендерна хроніка
29 липня, 06:00
Резерви перекидаються з Бердянського напрямку на північ Донецької області
Росія перекидає військові резерви на північ Донецької області
3 липня, 17:31
Штучний інтелект зможе керувати сотнею дронів
Reuters: Україна розробляє безпілотники на базі штучного інтелекту
18 липня, 23:02
Загалом під поховання буде відведено 12036 могил і 720 колумбарних ніш
Перші поховання на Національному військовому кладовищі під Києвом: названо цифри
7 липня, 16:26
Окремо буде проведено дослідження етнічних, мовних та релігійних ідентичностей жителів Чернівецької та Закарпатської областей
В яку церкву ходите, якою мовою розмовляєте? Уряд готує масштабне опитування українців
9 липня, 10:13
Володимир Зеленський та Дональд Туск домовилися про створення «українського легіону» – підготовку особового складу Сил безпеки і оборони України на території Польщі
Україна та Польща уклали безпекову угоду: що передбачає документ
8 липня, 15:42
Основною дорогою для військових колон із заходу на схід розглядають автомагістраль А2.
Німеччина готова до перекидання військ у разі ескалації з боку Росії
14 липня, 06:40
Необхідність крематорію у Львові є актуальною через обмеженість місць на кладовищах
Львів візьме кредит на 60 млн грн для будівництва крематорію
24 липня, 20:36
Іщенко потрапив у полон у 2022 році
У російському полоні помер боєць «Азову» Олександр Іщенко
31 липня, 15:03

Суспільство

Черги на кордоні: Польща взялася ремонтувати один із пунктів пропуску
Черги на кордоні: Польща взялася ремонтувати один із пунктів пропуску
Уряд спростив постачання військових товарів через митний кордон України
Уряд спростив постачання військових товарів через митний кордон України
Будівництво головного військового цвинтаря: з'явилися реакція на статтю «Главком»
Будівництво головного військового цвинтаря: з'явилися реакція на статтю «Главком»
Як рятувати ігромана? МОЗ оприлюднив протокол лікування (документ)
Як рятувати ігромана? МОЗ оприлюднив протокол лікування (документ)
Відключення світла 3 серпня: «Укренерго» дало прогноз щодо графіків
Відключення світла 3 серпня: «Укренерго» дало прогноз щодо графіків
Міськрада Івано-Франківська затвердила перейменування вулиці на честь Ірини Фаріон
Міськрада Івано-Франківська затвердила перейменування вулиці на честь Ірини Фаріон

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
27K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 серпня: ситуація на фронті
24K
Три українських міста потрапили до найдорожчих у Європі: список
12K
Україну чекає переломний момент у боротьбі з Путіним: Британія прокоментувала передачу F-16
8537
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
6926
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
6870
Папі Римському слід сильніше затягнути пасок? Ватикан по вуха у боргах

Новини

За день ДТЕК повернув світло в п'ять населених пунктів, що були без електроенергії через обстріли
Сьогодні, 18:56
Атака на Крим та вибухи у Курську: головне за ніч
Сьогодні, 06:36
Окупація села на Донеччині, перемога «Динамо» у Лізі чемпіонів: головне за ніч
Вчора, 06:35
ВАКС зобов’язав НАБУ перевірити причетність Кудрицького до виведення з «Укренерго» 716 млн грн
31 липня, 17:50
Як українські митці підкорили британців у Лондоні
31 липня, 16:59
Залужний відвідав концерт у Лондоні (фото)
31 липня, 14:24

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua