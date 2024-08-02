Будівництво головного військового цвинтаря: з'явилися реакція на статтю «Главком»

Перша черга будівництва меморіального кладовища обійдеться державі у 1,8 млрд грн. Вона повинна бути завершена до кінця 2025 р

Консорціум «Білдінг Юа» створено 4 липня 2024 року – наступного дня після оголошення тендеру на будівництво І черги Національного військового меморіального кладовища

Державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» звернулася до переможця тендеру на будівництво консорціуму «Білдінг Юа», про яку вчора писав «Главком», за пояснення щодо наявності російського паспорта у одного з співвласників консорціуму. Про це повідомляє пресслужба державної установи.

«У зв'язку з інформацією, що з'явилася у ЗМІ про можливу наявність російського паспорта у одного з співвласників консорціуму, Державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» звернулася до Консорціуму «Білдінг юа» з проханням надати відповідні пояснення. Важливо відзначити, що договір підряду ще не підписаний, і його планове укладання відбудеться 6 серпня 2024 року. Зазначимо, що нині – в Україні, відповідно до реєстру OpenData, є 320 консорціумів, утворених для реалізації цільових програм, науково-технічних, будівельних проєктів тощо», – йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що нині – в Україні, відповідно до реєстру OpenData, є 320 консорціумів, утворених для реалізації цільових програм, науково-технічних, будівельних проєктів тощо.

Як раніше повідомляв «Главком» з посилання на ProZorro, Державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» 1 серпня визначилася з переможцем на будівництво І черги Національного військового меморіального кладовища у межах Гатненської територіальної громади на Київщині. Ним став консорціум «Білдінг Юа» з Києва, повідомляє «Главком» з посилання на ProZorro.

Цінова пропозиція фірми-переможця склала 1,75 млрд грн, що на 41,96 млн грн менше від очікуваної ціни замовника (1,8 млрд грн).

I черга будівництва військового кладовища включає облаштування секторів поховань, автостоянки, під’їзної дороги, огорожі, інженерних мереж, будівництво колумбарної стіни. Загалом під традиційні поховання буде відведено 12036 могил і 720 колумбарних ніш. Будівельні роботи І черги повинні бути завершені до кінця 2025 року. Перші поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі з’являться цієї осені.

За відомостями аналітичної системи Youcontrol, консорціум «Білдінг Юа» створено 4 липня 2024 року – наступного дня після оголошення тендеру на будівництво І черги Національного військового меморіального кладовища. Засновниками виступили три підприємства: «Євроелітбуд» (Одеса), «Акам» (Дніпро) і ПАТ «Броварське шляхово-будівельне управління №50» (Київська область). Кінцевими бенефіціарами консорціуму записано одеситів Олександра Ісаєва та Наталю Побережець.

Як повідомляв «Главком», меморіальне кладовище під Києвом буде розраховане на 131,2 тис. могил і 5,2 тис. колумбарних ніш, де зберігатиметься прах українських героїв. Відстань до столиці від військового кладовища – 11 км.